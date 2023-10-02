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「加好市多會員是人生最大錯誤」　她說明原因遭網友洗臉

▲美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞吉認為好市多大包裝有其壞處。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名消費者以自身為例，列出不應該辦好市多會員的原因，表示自己的生活習慣與家裡空間都因為加入好市多會員後而變差，甚至說這是「人生最大錯誤」，她也因此被網友反駁。

《紐約郵報》引述美食、旅遊及生活情報自由撰稿人塞吉（Sarra Sedghi）的一篇文章，該篇文章在《商業內幕》（Insider）刊出。儘管好市多是美國數一數二最受歡迎的大賣場之一，會員制的成功模式也難以讓競爭對手模仿，但塞吉卻持相反意見，認為不應該加入好市多會員，覺得自己應該早點退出。

塞吉抱怨，當初加入好市多會員是為了省錢，結果到頭來卻浪費了自己辛苦掙來的錢，還讓她變成一個衝動型消費者，和一個有愛吃零食壞習慣的人。

塞吉說起初能夠大包裝購買幫助她預先計畫，以及囤一些民生必需品與個人護理用品，像是衛生紙，但好市多只買大包裝產品也有壞處，占據了家裡寶貴的空間，她常常需要把東西和廚房用品硬塞在一起，「我常常因為感覺好像很好而買，卻從來沒有用過。」

一罐2022年買的罐裝番茄，塞吉說她到現在都還沒用過，「在好市多買的一罐酸豆，到現在還有4分之3滿。」她說家裡只有兩個人，買這些大包裝商品根本吃不完，常常放到酸掉變成浪費。她也說在家工作和隨手可得的大包裝零食，常常出於無聊就會打開來吃，這2個因素根本就是「無腦狂吃」的完美組合，9月買的萬聖節零食也已經快要吃完了。

更糟的是，塞吉說在好市多買東西根本沒有幫她節省到時間，她還常常需要去其他地方買東西，因為好市多有時根本沒有賣她需要的東西，「我讓我的好市多會員自動失效後，發現我的食品儲藏室和廚房變得整齊許多，比較少被擠滿了。我還是可以找到買回來後從沒打開的大包裝商品。」

雖然塞吉說她依然很喜歡好市多的東西，但很顯然這樣的銷售模式反而促長了她的壞習慣。對於塞吉的困擾，一名網友表示商品就在那裡，為了避免成為一名衝動型消費者，要做的就是控制衝動，那些只是吸引人的東西，但沒人告訴她一定要買，不應該將自己的無法自制歸咎於好市多。還有一名網友表示，看完塞吉的文章後，只看到了一個無法告訴自己要克制的人，而且好市多的大包裝是很貼合大家庭需求的，家裡只有兩個人自然不太適合。

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