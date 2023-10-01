收前女友紅色炸彈　男竟遭嗆「沒錢才被拋棄」：女人不愛窮光蛋

▲ 男子收到前女友婚禮邀請，竟被嘲「沒錢才被拋棄」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名男子近日收到前女友的紅色炸彈，未料前任在問候他之餘，還在字裡行間裡挖苦，直言當初會提分手就是因為男方沒錢，還說「因為你沒錢，所以才經常被另一半拋棄，或許這就是你的宿命」，酸言酸語讓男子超無言。

據《中國報》報導，菲伊於近日收到前女友的婚宴​​邀請訊息，「你還記得我嗎？我是你的前任，我是要來告訴你，我要結婚了，順便邀請你參加我的婚宴，也歡迎你帶另一半出席。」未料在問候之餘，女子還不忘挖苦，「不知你是否還單身，或又被拋棄了？」。

此外，女子還在字裡行間處處炫耀現任男友有多呵護她，且能夠滿足她的物質需求，甚至自爆當初提分手就是因為菲伊沒錢，「我離開你就是不願意和你一起過苦日子，你沒錢，所以經常被另一半拋棄，或許這就是你的宿命。」還強調現在的女人都不喜歡窮光蛋。

事後，菲伊在TikTok上傳聊天截圖，也立即引起網友熱議，紛紛抨擊女方毒舌，「這是請人出席婚禮該有的態度嗎？有必要這樣冷嘲熱諷嗎？」也有許多人鼓勵菲伊，「幸好你已經被她拋棄了，否則娶了她，苦的一定是你」、「她因為你窮而拋棄你，代表她從沒愛過你，不要灰心，你會找到真正愛你的女子」。

菲伊則表示，早已原諒了前任的言語攻擊，還說自己有自知之明，也滿足於現狀，所以不會放在心上。

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