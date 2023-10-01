北海道5人在公園「遭落雷擊中」送醫！　樹木被劈出巨大裂痕

記者王佩翊／編譯

日本北海道北見市一處公園1日下午發生落雷擊中無辜民眾的意外，導致5人受傷，所幸轉送醫院後暫時沒有大礙。而事發現場的樹木同樣因為遭雷擊中，而被劈出一條巨大裂痕。

根據《北海道放送》報導，事發地點位於北海道北見市常盤町北見西小學附近的「常盤公園」。當時北見北斗高中的5名老師正在公園內為學生遠足活動進行事前場勘，沒想到卻因此受傷。

消防當局1日下午3時45分接獲目擊民眾通報稱，有人被落雷擊中受傷，隨即派員前往現場。而抵達現場後，發現5名傷者，5人皆因被雷擊中而出現身體發麻的情況，所幸送院治療後皆為輕傷，暫時沒有大礙。

事實上，北海道1日就已經對境內全域發出落雷注意報。根據北見北斗高中指出，該遠足活動預計全校700名師生皆會參加，而常盤公園則是活動的最終目的地，因此5名老師才會先到公園內場勘。

從現場的畫面可以看到，公園的樹木也因為被雷擊而出現一條大裂縫。