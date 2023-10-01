退休夫妻搭51趟郵輪環遊世界　海上生活近500天心聲：比養老院便宜

▲ 國外一對夫妻搭乘郵輪旅遊，已經在海上生活近500天。（圖／翻攝自A Current Affair YouTube）

圖文／CTWANT

國外有一對退休夫妻，在疫情解封後搭郵輪旅遊，連續預訂了51趟行程，至今已經將近500天，也讓他們成為「海上明星」，更坦言環遊世界2年的費用比養老院便宜，未來可能會直接住在郵輪上，因為已經習慣海上生活，不記得鋪床和做飯。

根據《鏡報》、《紐約郵報》報導，來自澳洲的馬帝（Marty Ansen）和潔希（Jess Ansen）因為新冠疫情影響，無法出國旅遊，一直到2022年6月16日終於啟程，他們登上載有2000名乘客的珊瑚公主號，在船上生活了455天，比船長以及多數船員的時間都還要長，甚至打算在船上待2年。

潔希指出，這種生活方式的好處之一是，總有事情可以做，還有人來專門打掃房間，「你還能去吃飯、看表演、跳舞，一整天都會進行這些活動」，她特別喜歡舞廳，而馬帝則喜歡結交新朋友。他們不用再洗碗，也不用鋪床，還開玩笑說道：「因為已經很久了，我們忘了該怎麼做，所以現在我們必須留在船上，才能生存」。

▲ 馬帝和潔希享受這樣的生活。（圖／翻攝自A Current Affair YouTube）

馬帝和潔希每天打乒乓球，喜歡開幾瓶啤酒，坐在陽台上欣賞風景，他們相當熱情，即使是第1次參加遊輪旅行的人，也聽說過這對夫妻，經理倫（Ren van Rooyen）透露，「船上每個人都認識他們，他們基本上是船上的名人」。

報導提到，馬帝和潔希再待8個月就下船，隨後將登上該郵輪公司的「皇冠公主號」，那是一艘更大的郵輪，並且會繼續待1年。至於他們的家人，只要船停在住家附近的港口時，就可以見到，「這是一種美好的生活」。

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