土耳其首都恐怖攻擊！政府大樓引爆炸彈　2歹徒身亡2警受傷

▲ 土耳其安卡拉政府大樓門口發生恐怖攻擊，現場拉起封鎖線。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其首都安卡拉發生恐怖攻擊，官員指控，2名恐怖分子在政府大樓前引爆炸彈攻擊，其中一人當場炸死，一人被擊斃，並傷及2名員警，當局已經展開調查。

土耳其媒體稍早報導，安卡拉國會及政府部門大樓附近傳出爆炸聲，且內政部附近街道可見殘骸散落。《路透》則拍下市中心附近出動士兵、救護車、消防車及裝甲車的畫面，且附近幾條街道被警方封鎖。

內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）隨後發文聲稱，這是一起恐怖攻擊，發生於當地1日上午約9時30分，「2名恐怖分子乘坐輕型商用車來到內政部警察總局（General Directorate of Security）大門口，發動炸彈攻擊」。

耶爾利卡亞表示，攻擊導致2名員警受到輕傷，一名自殺炸彈客當場死亡，另一人則在警匪槍戰中被擊斃，並強調「我們將繼續戰鬥到消滅最後一名恐怖分子為止」。安卡拉首席檢察官已對這起事件展開調查，但尚未鎖定任何具體的激進組織。

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