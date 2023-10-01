伴郎致詞一半「跪地求婚」　賓客竟也跟著嗨！新郎氣到走人

▲外國一名伴郎致詞時求婚，毀了好友的婚禮。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一對同性伴侶舉行婚禮，卻被最好的朋友搞砸了。30歲新郎在網路論壇Reddit發文分享，當天原本一切順利，但在親友致詞環節時，伴郎卻突然向女友跪地求婚，現場賓客的注意力全被吸走，自己與丈夫都非常不滿且掃興，因此提前離場，卻被雙方親友批評太幼稚、不成熟，讓他感到相當委屈。

新郎在Reddit分板「我是個渾蛋嗎？」（Am I The Asshole）發文，詢問網友自己的行為是否太過份。他回憶，「伴郎致詞時，他決定向他的女友求婚。她答應了，然後一切都亂了套」，從那一刻起，沒有人注意新人，而是把目光轉向這對剛剛誕生的訂婚佳偶。

伴郎的意外之舉，把親友致詞環節硬生生打斷。稍後，他還要求DJ播放自己與女友的定情曲，此舉瞬間炒熱現場氣氛，許多夫妻或情侶也跟著點歌，並且占據舞池，「當我和我先生終於有機會跳舞時，人們已經累壞了，根本沒辦法專心，而是開始吃東西。」

▲新郎萬萬沒想到，婚禮竟會被「好友求婚」的插曲搞砸。（示意圖／CFP）



最後，新郎和老公表示，「我真的不想再待在這裡了」，於是2人向雙方父母約定，之後再補辦一場小型婚禮，接著走出會場，「甚至沒有人注意到我們已經離開了。」

3天後，新郎被表姊詢問，婚禮當天怎麼消失了，「我告訴她，我們提早離開了，因為沒有人注意到，也沒有人關心」，未料招致雙方親戚責備稱「我們應該開心，因為我們的婚禮讓人們變得如此浪漫。」

鄉民一面倒力挺原PO「不是渾蛋」，因為被搶風頭是婚禮上所能發生最糟糕的事情，「多麼自私的伴郎」、「完全不尊重新人」、「如果有人在別人的婚禮上向我求婚，我會氣炸的」、「永遠搞不懂那些覺得這是浪漫好點子的人」。還有人開玩笑地建議，原PO應該把婚禮帳單寄給伴郎，要求對方支付「訂婚派對費用」。