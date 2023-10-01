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度蜜月才知新婚夫是「女兒身」！她遭騙婚20年　房產被侵占

▲▼度蜜月才知新婚丈夫是女兒身。（圖／翻攝自Tribunnews）

▲艾達度蜜月時，「丈夫」突然告知她，自己並非男性。（圖／翻攝自Tribunnews）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一名女子20多年前透過網路結識丈夫，兩人婚後隨即前往3個國家度蜜月，然而對方卻在異國向她坦言，自己是個「女兒身」。而她崩潰要求離婚後，對方還不斷家暴，甚至發出死亡威脅，揚言殺人。儘管她報警求助，但是當地政府卻未提供協助，而她本人不但房產被「丈夫」侵占，還被迫要照顧對方的父母與3個養子。

根據《中國報》報導，來自印尼的艾達蘇姍蒂（Ida Susanti）2000年6月透過網路認識「丈夫」，同月26日，對方就帶著自己的姊姊到艾達家，兩家相談甚歡，兩人還出示一張不知是否是偽造的出生證明，上面寫著「男性」。而對方也在3周內上門提親求婚，兩人迅速於同年7月30日結婚。

婚後第2天，夫妻兩人便出國度蜜月，然而當他們來到曼谷旅行時，丈夫卻在飯店內突然向她坦承，其實自己並非男性，而是女人，且根本不需要妻子，結婚只是為了要找一個可以陪他去任何地方的伴侶。

艾達無法接受荒唐的事實，當場崩潰痛哭，並要求離婚，沒想到對方見她不服從，瞬間轉變態度，不但拒絕離婚，還威脅她繼續保持夫妻關係。艾達被逼照顧他的父母與3個收養的孩子，同時對方還經常家暴，甚至揚言殺她，並且侵占艾達的房產，變賣後捲款逃跑。

艾達2003年向印尼警方通報「丈夫」的罪行，但卻疑似遭警方吃案。她多次要求尋找調查警官，想要了解案情，卻遭到警方辱罵。如今20年過去，她的「丈夫」仍然逍遙法外，於是她只能透過網路與媒體，尋求正義。

 
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