油管爆炸9傷！烏克蘭西部「黑煙沖天」畫面曝　原油外洩100m²

▲ 事故現場天空被濃煙籠罩。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭西部9月30日因石油管線破裂引發大火，已知造成9人受傷，包括4名兒童，現場畫面可見濃濃黑煙籠罩天空，周圍100平方公尺都受到原油外洩影響。

A powerful explosion near the village of Strymba in Ivano-Frankivsk Region has been reported by the Ukrainian media.



According to preliminary information, the explosion occurred at a gas pipeline. pic.twitter.com/EyGwpYsuo8 — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2023

綜合《路透》及《烏克蘭真理報》，烏克蘭國家緊急服務處（SES）指出，事發地點位於伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）納德維爾納市（Nadvirna）斯特里姆巴村（Strymba）附近，一條石油管線9月30日出現約15公分的裂縫，導致原油外洩，蔓延逾100平方公尺並引發火災，波及一棟民宅。

州長歐尼許楚克（Svitlana Onyshchuk）則在Telegram發文說明，這起事件共造成9人受傷，其中2名兒童及3名成人傷勢嚴重，所幸火勢已經獲得控制，原油流動也已停止，據稱是管線失壓導致外洩。

確切原因仍有待釐清，但當地媒體稱現場發生強烈爆炸。事發後管線供油被切斷，大火在1小內被撲滅，但因外洩污染，當局正使用吸附劑進行清理。