油管爆炸9傷！烏克蘭西部「黑煙沖天」畫面曝　原油外洩100m²

▲ 事故現場天空被濃煙籠罩。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭西部9月30日因石油管線破裂引發大火,已知造成9人受傷,包括4名兒童,現場畫面可見濃濃黑煙籠罩天空,周圍100平方公尺都受到原油外洩影響。

A powerful explosion near the village of Strymba in Ivano-Frankivsk Region has been reported by the Ukrainian media.



According to preliminary information, the explosion occurred at a gas pipeline. pic.twitter.com/EyGwpYsuo8