他為省錢送未婚妻「去土耳其切胃」！醫失手刺穿胃　她魂斷手術台

▲喬恩送未婚妻去土耳其動手術，最終只帶回一具冰冷遺體。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國一名女子減肥後體重不斷反彈，減重失敗導致她身心煎熬，甚至因此感到憂鬱，於是她與未婚夫便決定要動切胃手術。然而她的未婚夫為了省錢，選擇由旅遊公司包套的「土耳其切胃行程」，整趟旅費含手術費僅2800英鎊（約新台幣11萬元），而光是在英國動類似手術就需要花上1.2萬英鎊（約新台幣47萬元）。然而黑心醫師卻沒有替患者做術前評估，甚至在手術中不慎刺穿病患的胃，最終導致她死亡。

根據《鏡報》報導，48歲的喬恩（Jon Burt）2018年認識育有2個孩子的單親媽媽艾瑪（Emma Morrissey），經過數年的交往，他終於求婚成功。然而44歲的艾瑪卻長年因減重陷入焦慮，雖然曾瘦身成功，但體重卻很快反彈。

達到3級肥胖的她（BMI大於等於40）越來越憂鬱，於是喬恩跟艾瑪共同決定要動切胃手術。然而因為艾瑪沒有達到英國國民醫療服務體系的標準，因此如果要進行切胃手術，必須自費高達1.2萬英鎊（約新台幣47萬元），這對喬恩與艾瑪而言是一項龐大的支出，於是兩人在網路上搜尋數小時，最終決定要到土耳其接受治療，因為整體費用更便宜。

▲主刀醫師在手術過程中不慎刺穿艾瑪的腹部。（示意圖／CFP）



兩人找到一間號稱「價格合理、提供優質醫療服務」的Regenesis健康旅遊公司，並在2022年7月下訂，而整趟旅費包含機票、手術以及兩人5天住宿，只需要2800英鎊（約新台幣11萬元），當時喬恩才剛求婚成功數周。

誰也沒想到，兩人到土耳其後，主刀醫師卻在手術中不慎刺穿了艾瑪的腹部，導致她失血過多心臟驟停，並在2天後搶救無效死亡。事後該間醫院被爆出，並未對病患進行應有的術前檢查，以確保病患可以接受手術。而旅遊公司則推卸責任稱，「我們只負責安排旅程，不做手術。」

喬恩和未婚妻艾瑪一同前往土耳其，準備迎接新生活，怎知喬恩卻只能帶著一具冰冷的遺體回家。他無奈表示，「我們一直在考慮這個決定，很多人選擇到國外動手術，因為那裡更便宜，這一點不會改變。我和艾瑪事前做了很久的調查，但她最終還是死了，而我只能承受這個結果。」