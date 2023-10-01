「吸血臭蟲」入侵巴黎！地鐵機場到處爬　憂影響明年奧運

▲床蝨席捲法國巴黎。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

法國巴黎將在明年舉行2024年奧運，近期卻爆發「蟲蟲危機」，床蝨（bedbug，又稱臭蟲）被發現廣泛出現在公車、地鐵、電影院甚至機場，引發民眾恐慌。一些人表示以後搭車再也不敢坐椅子，市府接獲的求助通報激增，民間除蟲公司的生意也大幅成長。

French authorities start efforts to exterminate bedbugs from public transport, cinemas and other public places with Paris Olympics less than a year away pic.twitter.com/p5P5ZKFRwX — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 30, 2023

床蝨是一種吸血昆蟲，可能出現在床墊、衣服、行李等，夜間爬出來吸血，儘管1950年代幾乎消失，近年卻捲土重來。根據社群媒體瘋傳畫面，牠們遍布於巴黎的電影院、大眾運輸工具等多個地方，市民掀起恐慌潮，甚至被《巴黎人報》（Le Parisien）形容是某種形式的「國內恐怖」。

法國國家食品安全、環境及勞動局（ANSES）風險評估部門專家菲特（Johanna Fite）解釋，這個問題是「在法國及幾乎全球所有地方的新興現象」，「主要是因為人口移動、旅行及短期住宿，會從行李箱把床蝨帶回來」，而床蝨數量攀升，是因為牠們對殺蟲劑的抵抗力越來越強。

對此，法國交通部長波恩（Clement Beaune）於9月29日表示，下周將召集交通運輸廠商，採取進一步措施，「安撫及保護」公眾。

巴黎副市長格雷瓜爾（Emmanuel Gregoire）說明，政府必須「盡可能迅速有效地」協調全國各級行動，但床蝨問題恐怕難以解決，「現實中沒有人是安全的…你可能會在任何地方染上臭蟲，並且把牠們帶回家，直到牠們繁殖和擴散之前，無法及時發現。」

格雷瓜爾指出，3年前也曾發生一場床蝨危機，當時政府發起防治運動，成立網站及資訊熱線等，但成效不太理想，「每天有360萬人來到巴黎，而且臭蟲不會停留在城郊。」他也提醒大眾不需對此「歇斯底里」，因為根據除蟲業者說法，跟正常情況相比，目前的除蟲行動已經超乎比例，而且仍在持續增加中。

巴黎即將主辦2024年奧運，但格雷瓜爾並不擔心，他不僅宣稱床蝨「對於奧運沒有威脅」，還認為這是共同努力解決問題的好時機。