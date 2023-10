「吸血臭蟲」入侵巴黎！地鐵機場到處爬　憂影響明年奧運

▲床蝨席捲法國巴黎。(圖/路透,下同。)

記者吳美依/綜合報導

法國巴黎將在明年舉行2024年奧運,近期卻爆發「蟲蟲危機」,床蝨(bedbug,又稱臭蟲)被發現廣泛出現在公車、地鐵、電影院甚至機場,引發民眾恐慌。一些人表示以後搭車再也不敢坐椅子,市府接獲的求助通報激增,民間除蟲公司的生意也大幅成長。

French authorities start efforts to exterminate bedbugs from public transport, cinemas and other public places with Paris Olympics less than a year away pic.twitter.com/p5P5ZKFRwX