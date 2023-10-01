幾乎全逃光！納卡區逾10萬人「湧入亞美尼亞」　車潮塞爆邊境

▲納卡區居民幾乎全部逃往亞美尼亞。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

亞塞拜然9月20日宣布重奪分裂領土「納卡區」（Nagorno-Karabakh），當地居民大規模出逃。聯合國表示，已經有超過10萬名難民抵達亞美尼亞，邊境地區還有數千人卡在車陣之中。由於納卡區人口僅約12萬，因此這意味著，幾乎全境居民都已出走。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）9月29日深夜談到納卡區的出逃，「許多人飢餓、疲憊…非常迫切需要國際援助。」義大利政府表示，亞美尼亞已經要求歐盟提供暫時庇護及醫療用品，協助該國處理難民湧入。

記者薩爾吉湘（Siranush Sargsyan）向《路透社》表示，成千上萬人把行李塞進汽車、貨車及拖車裡，卡在前往亞美尼亞的山區公路上，其中許多人需要緊急醫療照顧，「這次出走令人難以忍受，因為我們已經在這條路上花了16小時…看來在接下來24小時內，我們還是無法抵達邊境。」

不過，有一位難民誓言返回納卡區的家鄉。她強調，國際社會不應該認為他們是自願離開的，「我們戰鬥到最後一刻，用我們的鮮血與生命保護我們的國家。」

▲納卡共和國首都，被亞美尼亞人稱為斯捷潘納克特（Stepanakert），被亞塞拜然稱為漢肯德（Khankendi）。（圖／達志影像／美聯社）



位於高加索山區的亞塞拜然、亞美尼亞陷入緊張關係數十年，前者為突厥伊斯蘭教國家，後者為基督教國家，最大衝突點則是邊境爭議地區納卡區。

納卡區被國際普遍承認為亞塞拜然領土，但當地居民主體是亞美尼亞人，還自行成立親亞美尼亞政府「納卡共和國」，但僅獲3個聯合國非成員國承認。蘇聯解體後的30多年間，雙方持續發生零星衝突，還有兩次納卡戰爭，直到今年9月20日亞塞拜然發動閃電軍事行動，重奪納卡區的完全控制權。

儘管亞塞拜然承諾保障居民權利與安全，但納卡人不願接受其統治，並且擔心遭到種族清洗，因此紛紛出逃。納卡共和國總統赫拉曼揚（Samvel Shahramanyan）也於9月28日簽署法令，宣布2024年1月1日起，解散所有國家機構及下轄組織。