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不用關門！拜登午夜前簽署臨時撥款法案　籲國會批准對烏援助

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登呼籲國會迅速通過對烏軍援。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國會參眾兩院趕在9月30日晚間通過臨時支出法案，送交總統拜登簽署，使聯邦政府免於關門窘境。拜登稱讚國會的努力，但批評眾院共和黨人拖到最後一刻才肯與民主黨合作，並強調批准對烏援助的重要性。

拜登在10月1日午夜前1小時簽署為期45天的臨時撥款法案，並聲明表示，「參眾兩院兩黨多數今晚投票決定讓政府繼續運轉，避免一場不必要的危機，也避免為辛勤工作的數百萬美國人帶來不必要的痛苦」，「這對美國人民是個好消息，但我想明確表明，我們一開始就不該陷入這種境地」。

美媒Politico指出，法案通過為混亂的24小時畫上句點，卻讓白宮對烏克蘭的援助陷入危險。

眾院議長麥卡錫9月30日上午突然宣布這項權宜之計，令拜登政府措手不及。這項臨時撥款法案為政府提供資金至11月17日，還包括160億美元救災資金，卻未納入240億美元對烏軍援，不僅打擊拜登，也打擊烏克蘭總統澤倫斯基。

拜登聲明指出，「雖然議長和多數議員堅定支持烏克蘭，但這項協議中沒有新的資金可延續這種支持。不論是在何種情況下，我們都不能允許美國對烏援助中斷。我期許議長能夠遵守對烏國人民的承諾，確保在這個關鍵時刻，幫助烏國所需的支持獲得通過。」他也強調，預計近期將再度推動國會批准對烏援助。

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