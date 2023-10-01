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婆婆懷疑「媳婦外遇」！半夜偷驗孫DNA　他1舉動霸氣挺妻

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲網友表示，媽媽懷疑孫子不是自己的種，竟偷驗DNA。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一名男子表示，有天發現父母因為懷疑孫子是媳婦跟別的男人生的，竟半夜偷偷跑到孫子房間採集DNA樣本，想偷偷做親子鑑定。而他發現後，母親不斷要求他保密，但他仍選擇將整件事告訴妻子，妻子則氣得要他禁止孩子與爺爺奶奶見面。

根據《鏡報》報導，該名男子的妻子是一名亞裔人士，他則是白人，而他們的兒子出生時看起來更偏向亞洲人臉孔，儘管他覺得兒子擁有更多的母親基因是一件很正常的事，但是他的父母似乎卻不是這麼想的。

有一天晚上他到兒童房察看已經入睡的兒子的情況，沒想到卻發現母親偷偷摸摸地在採集兒子的DNA樣本。當他走進屋內後，他的母親非常震驚，並低聲要求他絕對不可以告訴正在隔壁房間睡覺的妻子。

男子雖然口頭答應了母親的要求，但是隔天早上醒來後，仍馬上告訴太太。他表示，「我無法當作什麼事都沒發生，我更不希望兒子的DNA出現在某個數據庫中。」

男子的父母與姊妹得知他將整件事告訴妻子後非常不滿，並認為他應該要說服妻子「忘記這件事」。而妻子在得知自己的清白被懷疑後，更是氣得要求不准再讓爺爺奶奶與孫子見面。

對此，網友則紛紛讚同他的選擇並說，「你把這件事告訴妻子是對的，不要讓別人在你們兩人之間製造裂痕，這件事瞞不了多久」、「你應該當下直接從你媽手上把棉花棒奪過來」、「讓你的爸媽離開孩子一段時間比較好，你的小孩不需要接受這些種族歧視」、「你應該把你爸媽趕出房子」等。

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