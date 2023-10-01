上百隻亞馬遜海豚「集體死亡」　水溫飆到39°C像洗熱水澡

▲逾百隻「亞馬遜河淡水海豚」突然死亡。（圖／翻攝INSTITUTO MAMIRAUÁ，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴西亞馬遜州的特費湖（Lake Tefé）歷經生態浩劫，逾百隻「亞馬遜河淡水海豚」（Amazonian river dolphins）及大量魚群突然死亡，科學家前往當地調查後，竟在特費湖測得超過39°C的高溫。對於人類而言，37°C就已經是洗熱水澡的溫度了。

「亞馬遜河淡水海豚」是全球僅存的6種淡水海豚之一，在當地被稱為boto，也被認為是河流健康度的指標，儘管過去數量眾多，如今卻被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。牠們的顏色呈現灰色或粉紅色，以食人魚為食，在傳統文化中有神聖地位，傳說會幻化成人形，使女人懷孕。

Com seca, cerca de 100 botos-cor-de-rosa morreram na região da Amazônia. Pesquisadores apontam que água quente e contaminação minaram o oxigênio das águas. pic.twitter.com/CgNgGS613q — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 29, 2023

特費湖附近居民形容，海豚集體死亡場景宛如「世界末日」。旅居當地的英籍研究員特里吉戈（Daniel Tregidgo）說，生活在亞馬遜中心地帶的一大榮幸，就是能夠經常看到粉紅色海豚，他幾乎每次出門吃早餐都能見到，「得知一隻（海豚）死去是悲傷的，但看見成堆屍體、並得知這場乾旱已經奪走超過100條（海豚的）性命，這是一場悲劇。」

馬米拉瓦研究所（Mamiraua Institute）地球科學研究員弗萊施曼（Ayan Fleischmann）表示，團隊正在調查海豚大規模猝死的可能原因，包括疾病與污水汙染等，但水深太淺及溫度太高，肯定都是主要成因，「昨天傍晚6時，我們在特費湖測到超過39°C的溫度。這真是太熱、太可怕了。」

《衛報》報導，由於人類造成的氣候崩潰與聖嬰現象（El Niño），巴西正如世上其他地方一樣，在近幾個月遭受極端天氣影響，該國南部大片土地被劇烈暴雨淹沒，北部則是經歷不尋常的嚴重乾旱。

過去2周，世上最大河流「亞馬遜河」水位每日下降30公分。每年這個時候，亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的平均水深，會比雨季高峰期低約4.4公尺，但今年已經少了7.4公尺，被當地的生物學家形容「太荒謬了」。

巴西國家氣象研究所數據表明，特費是受乾旱影響最嚴重的地區，9月降雨量僅約歷史平均值的1/3，許多河道乾涸，影響食物及燃料等民生物資的運輸。

特費的7萬居民陷入生活危機，當地官員已前往首都巴西利亞（Brasília），向聯邦政府要求人道主義援助。但據亞馬遜州官員說法，這裡只是因水源短缺而處於緊急狀態的15個社區之一，乾旱預計在10月進一步加劇。