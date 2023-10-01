整班飛機200件行李「憑空消失」！　轉機旅客到目的地傻眼

▲沙烏地阿拉伯航空將200多件轉機行李搞丟，卻消極對應。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓一架飛往沙烏地阿拉伯的班機發生行李遺失事件，有超過100名搭乘該班機的旅客在沙烏地阿拉伯轉機前往歐洲、非洲等各國，然而抵達最終目的地後卻發現行李不翼而飛，總計有超過200件行李至今仍未尋獲。而受害旅客則氣得表示，執飛的沙烏地阿拉伯航空在接獲通報後仍對旅客不聞不問。

根據《韓聯社》報導，沙烏地阿拉伯航空編號SV899航班9月27日上午11時43分從仁川國際機場出發，飛往沙烏地阿拉伯阿卜杜拉•阿齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport），機上有超過100名旅客抵達沙烏地阿拉伯後，轉機前往倫敦、巴黎、羅馬以及開羅。

這些轉機旅客抵達最終目的地後，卻發現直掛到終點的託運行李並未連同飛機抵達目的地機場。由於每位旅客托運了2至3件行李，總計超過200件行李目前仍下落不明。有猜測指出，消失的200多件行李可能仍滯留在阿卜杜拉•阿齊茲國王國際機場。

受害旅客表示，發現問題後，已經按照沙烏地阿拉伯航空官網的指示，進行託運行李掛失通報，但是航空公司卻依舊沒有任何回應，而他們只能臨時在目的地重新購買衣物、盥洗用具。

部分旅客因為未得到航空公司回應，已經向旅行社與目的地國家的南韓領事館申訴，希望能夠獲得協助。