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LVMH老闆驚爆「涉嫌洗錢」　世界第2富豪遭法國政府調查

▲▼LVMH集團董事長兼首席執行長（CEO）阿爾諾（Bernard Arnault）。（圖／達志影像／美聯社）

▲LVMH集團董事長兼CEO阿爾諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

LVMH集團董事長兼首席執行長（CEO）阿爾諾（Bernard Arnault）是全球第二首富，資產總額僅次於馬斯克。但是，他在2018年進行的多筆房地產交易「涉嫌洗錢」，如今正被法國政府調查中。

巴黎公共檢察官辦公室9月29日聲明證實，正在調查阿爾諾與俄國商人薩基索夫（Nikolai Sarkisov）的多筆房地產交易。據悉，法國政府洗錢防治系統「Tracfin」去年12月一份文件，也將這些交易列為「可能具有洗錢特徵」。

衛報、法媒世界報報導，2018年秋天，薩基索夫透過仲介公司提供貸款，在阿爾卑斯山滑雪勝地庫爾舍韋勒（Courchevel）收購14處房地產，後來以2000萬歐元（約新台幣6.8億元）轉賣給阿爾諾，從中獲利約200萬歐元（約新台幣6800萬元）。法國調查單位指出，這些交易似乎在掩蓋最終買家阿爾諾的身分與資金來源。

▲法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（圖／路透社）

▲阿爾諾身邊人士回應，這些交易完全尊重法國法律。（圖／路透）

對此，LVMH拒絕評論，但一名親近阿爾諾的消息人士說，這些交易是在「完全尊重法國法律」的情況下進行的。

薩基索夫家族創立的俄國保險公司Reso-Garantia強調，該公司或薩基索夫都未接獲來自法國或任何國家的聯繫，也沒有被要求提供文件，交易過程全由法國公司、法國公證人及法國律師完成，「這是一筆普通的房地產交易。」

根據5月公布的「彭博億萬富翁指數」，阿爾諾資產總額約1866億美元（約新台幣6兆元），他從35年前開始打造精品帝國，藉由收購國際時尚品牌、拓展銷售市場而壯大，如今擁有LVMH高達51%股份，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、酩悅香檳（Moët champagne）、軒尼詩（Hennessy cognac）、珠寶首飾蒂芙尼（Tiffany's）及精品手錶泰格豪雅（Tag Heuer）等。

不過，74歲的阿爾諾如今準備交棒，他在今年1月任命女兒德爾菲娜（Delphine Arnault）接手集團第二大品牌迪奧（Christian Dior），被分析人士解讀為，一場爭奪集團營運權的家族競爭已經拉開序幕。

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