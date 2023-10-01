「假孕婦」每天準時到餐廳乞討　眼尖網友：怎麼還沒生？

▲ 女子每天準時到同間餐廳乞討。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

馬來西亞網友近日在社群平台上分享1張照片引起熱議，其中一名看似已懷胎數月的女子，不斷在餐廳外徘徊，且持續了一段時間，未料釣出許多網友都說曾看過這名女子。她會聲稱自己家中有小孩又有孕在身，沒有錢買奶粉，趁機向民眾乞討。還有人傻眼表示，「我幾個月前就幫過她，怎麼這麼久還沒生？」

據《星洲網》報導，這名女子常常在晚餐時間，到馬來西亞賽城市的某間餐廳乞討，且手法都一樣，就是聲稱自己有小孩要養，且如今又懷孕，根本沒有錢買奶粉。

許多網友看到照片後都表示曾經幫助過她，還有人回應，「我幾個月前就幫過她，怎麼這麼久還沒生？」也有住在附近的居民透露，「她每天都會準時報到，因此我希望民眾不要對她伸出援手，避免滋長她的欺騙行為。」

網友也對馬來西亞不斷滋生的「假乞丐」問題感到擔憂，並勸請相關單位展開行動，以避免更多社會問題。

延伸閱讀

▸ 爸媽才病故…弟弟們「偷賣老家分產」 大哥心冷拒中秋團圓

▸ 工作2個月突遭辭退…主管給理由「因為你準時上下班」 他傻了：傳產陋習？

▸ 高鐵台鐵乘客數失衡？他曝對號座1慘況崩潰：連商務艙都被偷站