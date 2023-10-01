伊拉克婚禮大火「燒死114親友」　新人倖存痛哭：內心已經死了

▲ 大火造成至少114人死亡。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

伊拉克北部尼尼微省（Nineveh）一對新人上月26日宴請逾900名賓客，未料一個放煙火的橋段引發火災，造成至少114人死亡、150人受傷的悲劇。原先傳出罹難的新郎、新娘最後倖存下來，他們自責痛哭，「我們的心已死了，無法再住在這裡。」

根據天空新聞報導，27歲新郎雷文（Revan）、18歲新娘哈寧（Haneen）因為這場婚禮失去眾多親友，雖然幸運倖存，但感覺「內心已死」。而哈寧得知包括母親、兄弟在內的10名親友罹難後，一直無法言語，且她的父親仍處於病危狀態。

▲ 罹難者家屬痛哭。（圖／路透社）

這場災難意味他們不能再留在家鄉了，新人痛哭，「我們不能再住在這裡了、我們不能再住在這裡了，我的意思是，當我們試圖獲得一些幸福時，一些悲慘的事情就會發生在我們身上並破壞幸福。所以，我們最好離開。」雷文說，「雖然我們還坐在大家面前，但事實上，我們的內心已經死了，麻木了。」

初步報告指出，火災是因為煙火造成的。不過，雷文認為，火災是從天花板開始的，「我不清楚，這可能是短路，但火是從天花板開始的，我們感覺到了熱，當我聽到劈啪聲時，我看著天花板，然後全是尼龍的天花板開始融化，只花了幾秒鐘。」

雷文表示，自己的父親曾詢問過此類煙火產生火花的風險，例如火花可能會落在新娘的禮服上並著火，但老闆卻說，煙火是帶電的，所以可以把手或塑膠放在上面也不會燃燒。

至於詳細的火災發生原因，相關部門仍在調查釐清。而火災發生後，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）表示，已指示相關官員動員一切努力，向罹難者家屬提供救援。

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