小犬颱風「路徑微南修」！日氣象廳最新預測：暴風圈恐穿越南台灣

▲日本氣象廳修正小犬移動路徑。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風小犬今明兩天將持續往西北方向前進，預計5日最靠近台灣。日本氣象廳今早也修正小犬的預測路徑，大致還是會轉西往台灣移動，不過路徑將會些許南移，預計對南台灣影響最甚。

日本氣象廳指出，颱風小犬目前位於菲律賓東邊海域，正在以每小時15公里的速度往西北方移動，中心位置為北緯17.4度、東經129.5度，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。預計3日會升級為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s），並在4日進一步升級為強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s）。

▲日本氣象廳9月30日的預測比目前預測路徑稍微偏北。（圖／日本氣象廳）



根據日本氣象廳1日預測，小犬大約在5日最靠近台灣，並從南台灣穿越台灣，預計對南部的影響比北部更甚，並在6日遠離台灣，往巴士海峽移動。而氣象廳今日公布的預測路徑與9月30日的相比，小牛在靠近台灣時路徑更往南偏，且9月30日的路徑預測小牛會在2日至3日間轉向往西，不過10月1日的預測則顯示，3日至4日才會出現「大轉彎」。

另一方面，中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前來看發布海上警報機率較高，時間可能落在周二，至於陸上警報也不能排除，但若颱風路徑再南偏就很難講；預估周三至周五是颱風較靠近時間，天氣要看颱風或其外圍環流接近程度而定，仍要再觀察。