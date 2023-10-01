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美連環車禍！　卡車「2.8萬公升有毒物質」外洩5死5重傷

▲半掛卡車發生連環車禍，車上載有7500加侖的無水氨因此外洩。（圖／翻攝推特）

▲半掛卡車發生連環車禍，車上載有7500加侖的無水氨因此外洩。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國伊利諾伊州南部一輛半掛卡車撞車，導致車上數千加侖的有毒物質外洩。嚴重連環車禍導致5人死亡，5人重傷。

路透社報導，伊利諾伊州環境保護局指出，該輛半掛卡車載有7500加侖（2萬8390公升）的無水氨，29日晚間在愛芬罕郡（Effingham County）附近發生嚴重車禍，初步估計多達4000加侖的無水氨外洩，導致當地500名居民被緊急撤離。

這起車禍不只有毒物質外洩，更是造成5人死亡的連環車禍，其中2名死者年紀不到12歲，其中3名死者是家人。另外5名受傷嚴重的傷患被直升機緊急載往附近醫院接受治療，目前情況不明。

美國國家運輸安全委員會表示將會審視本起案件。伊利諾伊州州警表示，接獲通報時內容是多車輛連環車禍，包括一輛半掛卡車，車禍後大量無水氨外洩。

美國職業安全與健康管理局指出，嚴格來說氨並不算一種有毒物質，反覆接觸氨並不會對人體產生影響。然而當局也指出，若含量夠高，即使空氣空著濃度很小，很會對人眼、喉嚨及呼吸道產生很大的刺激，非常高含量的則可能損害肺部。

部分媒體指出，目前外洩事件已局部處理完畢，仍有待進一步清潔。

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