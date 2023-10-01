第2場「俄烏戰爭」蠢蠢欲動　科索沃要求塞爾維亞盡速退兵

▲科索沃警察巡邏隊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲國家塞爾維亞的軍隊在科索沃邊境重兵集結，前所未有的規模，彷彿重演俄羅斯入侵烏克蘭前夕重兵壓境一般，美英對此反應也相當明顯。科索沃30日要求塞爾維亞從撤兵邊界，並表示已準備好捍衛主權。

塞爾維亞與科索沃緊張局勢始於24日，約30名裝備精良的塞族準軍事部隊伏擊一支科索沃警察巡邏隊，並進入修道院當作據點與警方交火，造成一名員警喪生、3名塞族槍手身亡。

這支塞族武裝組織由拉多伊契奇（Milan Radoičić）領導，他同時也是Serb List黨副領袖，該黨代表科索沃北部塞裔少數民族，受到塞國政府支持。拉多伊契奇已聲稱對與科索沃警方的衝突負責，但未透露部隊現代武器來源。

此起交火引發國際再次對科索沃局勢感到擔憂。阿爾巴尼亞裔為多數的科索沃，於2008年脫離塞爾維亞宣布獨立，如今政府在聲明中呼籲，塞爾維亞應立即從科索沃邊界撤回所有部隊，「塞爾維亞派兵到科索沃邊界，是威脅我國領土主權的下一步。」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）對《金融時報》稱，他並沒有打算派兵越過科索沃邊境，因為衝突升級將未傷害塞爾維亞加入歐盟的計畫。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日表示，「我們正監測塞爾維亞在科索沃邊境的大規模軍事部署，包括前所未有的塞爾維亞先進火砲、坦克及機械化步兵部隊。這是非常不穩定的進展，發生在過去一周內，我們呼籲塞爾維亞從邊境撤軍，緩解緊張局勢。」