　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國政府將關門！兩黨陷入僵局　關鍵原因之一曝光

▲▼美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）稍早表示，他們選擇烏克蘭，而非美國人。（圖／路透）

中央社

美國國家廣播公司（NBC）報導，美國聯邦政府即將停擺，兩黨議員陷入僵局的原因之一，是部分共和黨人希望停止對烏克蘭的援助，並主張強化邊界等國內議題才是首要之務。

烏克蘭發現自身再次成為美國政爭焦點。美國聯邦政府即將關門的衝擊，就連華府以東約8000公里的基輔都感受得到，因為美國對烏克蘭的至關重要援助可能中斷，以及美國到底是否要支持烏克蘭的相關辯論，都使得基輔的擔憂加劇，尤其是美國明年就要舉行總統大選。

烏克蘭智庫「烏克蘭稜鏡」（Ukrainian Prism）的美國外交政策專家克拉伊耶夫（Oleksandr Kraiev）指出，對烏克蘭而言，美國政府關門「是令人不愉快的事態發展。至少可以這麼說」。

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國國會大廈將停擺。（圖／路透）

對於正與俄羅斯交戰的烏克蘭軍隊而言，美國兩黨僵局可能不會帶來立即災難，但這種「預算方面的小衝突」卻可能預告日後還有更大麻煩。

美國迄今已在軍事、人道和財務方面援助烏克蘭750多億美元（約新台幣2兆4200億元）。美國總統拜登又已向國會再請求數以十億計美元援助。

美國在野共和黨強硬派表示，就連只是為了避免政府關門的短期法案，他們甚至也反對通過，因為當中包括提供烏克蘭60億美元援助。

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國許多公務員將因政府關門停擺失去收入，國會大廈外出現抗議海報。（圖／路透）

這正是美國兩黨國會議員僵持不下的根本原因之一。一些共和黨人除了希望刪減政府支出及加強邊界安全，也要求全面停止援助烏克蘭。美國長久以來存在這類反干預主義論點，如今的說法是：當國內還有這麼多問題，為何要為烏克蘭花這麼多錢？

美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）26日晚間談及民主黨人時表示：「他們選擇烏克蘭，而非美國人。他們如果想把焦點放在烏克蘭而非（美國）南方邊界，那是顛倒了優先順序。」

27日晚間舉行的共和黨第2場總統候選人初選辯論會上，也明顯可見黨內對烏克蘭議題的嚴重歧見。其中前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表達她持續對烏克蘭的支持，但佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則預警，他不會為給基輔的「空白支票」簽字。

目前共和黨內聲勢最強的總統競選人美國前總統川普，並未出席這場辯論會。不過他過去曾宣稱，若重返白宮，他會在「24小時內」結束俄烏戰爭，但沒說明如何辦到。

ET快訊
醫警告「柚子吃太多」7下場　空腹吃更慘
小犬暴風圈「觸台機率高」！恐發陸警時間曝　雨彈連轟3天
莊智淵、林昀儒驚天逆轉！中國隊教練喊暫停「贏2局翻盤」遭出征

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國政府將關門！兩黨陷入僵局　關鍵原因之一曝光

輝達市占近8成！　彭博：歐盟調查AI晶片市場反競爭行為

生命剩不到30年！　奧地利冰川估提前在2050年底全部消失

手機爆炸3傷！充電中「旁邊放這罐」震碎窗戶　多部汽車毀損

日本馬術俱樂部「馬廄起火」！8馬1狗全燒死　連傳爆炸巨響

俄軍無人機襲烏　羅馬尼亞控「疑侵犯領空」！2地居民半夜避難

男「因狗太吵」殺死女鄰居　大街上冷血棄屍！監視器全錄下

搭機NG行為曝光！小孩亂跑只排第二　48%人認「這舉動」最顧人怨

旅日大貓熊「真真」3度流鼻血！高血壓暫停見客　閉關養病

iPhone 15怎麼挑？「電池續航首選」是它　買降價舊款不如直上

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

小犬颱風急生成朝西北　下周二可能發布海警

180cm鱷魚去皮上烤網　賓客品嚐讚：口感Q彈！

餐放到冷掉又嫌飲料不冰　面對奧客老闆展現高EQ

尋獲明揚大火最後罹難者　小隊長事前「眼皮狂跳」

旅客拒繫安全帶被航警請下機　華航沖繩班機延誤2hrs才返台

韓國旅遊靠它！電動滑板車　治腳痠但安全帽請自備 XD

男拒酒測千萬越野休旅被吊牌　掛假牌繼續上路...警開罰6萬9

楊勇緯、連珍羚奪金歸國　兩人感謝外界做堅強後盾

美國政府將關門！兩黨陷入僵局　關鍵原因之一曝光

輝達市占近8成！　彭博：歐盟調查AI晶片市場反競爭行為

生命剩不到30年！　奧地利冰川估提前在2050年底全部消失

手機爆炸3傷！充電中「旁邊放這罐」震碎窗戶　多部汽車毀損

日本馬術俱樂部「馬廄起火」！8馬1狗全燒死　連傳爆炸巨響

俄軍無人機襲烏　羅馬尼亞控「疑侵犯領空」！2地居民半夜避難

男「因狗太吵」殺死女鄰居　大街上冷血棄屍！監視器全錄下

搭機NG行為曝光！小孩亂跑只排第二　48%人認「這舉動」最顧人怨

旅日大貓熊「真真」3度流鼻血！高血壓暫停見客　閉關養病

iPhone 15怎麼挑？「電池續航首選」是它　買降價舊款不如直上

朴恩斌、南宮珉《戀人2》、車銀優都來了！　10月開播韓劇一次看

賓士「Level3可放手自動駕駛」美國上路！加州＆內華達州搶先開放

兒被長輩罵「沒用的年輕人」！火箭媽媽一句話暖爆

柯南聲音遭AI盜用「假翻唱曲」瘋傳　事務所嘆：無法可管

潮女玩星國2大提案！開箱全球首間Coach咖啡　做心理測驗DIY香水

許光漢進軍韓劇！　《想見你》到《鬼家人》6部作品許太太必回顧

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

台女在菲遭綁性侵　獲救才知是「通緝犯」

捨不得開冷氣！母女檔在家熱死　屍體腐爛

美國政府將關門！兩黨陷入僵局

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

男「因狗太吵」殺死女鄰居　冷血棄屍影片曝

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

搭機NG行為曝光！「這舉動」最顧人怨

iPhone 15怎麼挑？「電池續航首選」是它

專家：西方製造武器「不適合」烏俄戰爭

剩不到30年！奧地利冰川估2050年底全部消失

iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度

彭博：歐盟調查AI晶片市場反競爭行為

更多熱門

相關新聞

彭博：歐盟調查AI晶片市場反競爭行為

彭博：歐盟調查AI晶片市場反競爭行為

歐盟據報正對人工智慧（AI）晶片領域的反競爭行為進行調查，而這個市場由美國半導體公司NVIDIA（輝達）主導，且據知情人士透露，該公司26日受到法國監管機構突擊檢查。

iPhone 15怎麼挑？「電池續航首選」是它

iPhone 15怎麼挑？「電池續航首選」是它

學生口角衝突！師勸阻遭「飛椅K頭」倒地

學生口角衝突！師勸阻遭「飛椅K頭」倒地

2寶媽整形36DDD美乳慘變畸形　傷口飄腐臭

2寶媽整形36DDD美乳慘變畸形　傷口飄腐臭

俄軍宣布烏克蘭4併吞州「納入徵兵範圍」

俄軍宣布烏克蘭4併吞州「納入徵兵範圍」

關鍵字：

美國北美要聞烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友

莊智淵、林昀儒逆轉勝！中國隊教練遭出征

台南中秋夜驚現異象　民俗專家示警

士官長偷吃下屬妻　路邊愛撫搞大她肚子

小犬暴風圈觸台機率高！恐發陸警時間曝

男大生烤肉做1事　狂拉20次險休克

容易精神出軌的3星座！Top 1喜歡刺激

學生跳陣頭一秒變乖！超美班導神到了

4星座要發了！過完中秋連假財運爆棚

T.O.P在IG曬出殺人犯正面高清照

熊熊老公被朋友笑「老婆負面新聞多」！她錄一半哭了

中秋連假訂房率創低！業者：沒想到這麼差

車太鉉「潰堤曝愛妻生病」引憂　公司回應

「瘋男crazy man」無預警遭官方刪除

醫院半夜傳怪聲！護理師拆開椅腳見一幕嚇壞

更多

最夯影音

更多
＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻
Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

小犬颱風急生成朝西北　下周二可能發布海警

小犬颱風急生成朝西北　下周二可能發布海警

180cm鱷魚去皮上烤網　賓客品嚐讚：口感Q彈！

180cm鱷魚去皮上烤網　賓客品嚐讚：口感Q彈！

餐放到冷掉又嫌飲料不冰　面對奧客老闆展現高EQ

餐放到冷掉又嫌飲料不冰　面對奧客老闆展現高EQ

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面