美國政府將關門！兩黨陷入僵局　關鍵原因之一曝光

▲共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）稍早表示，他們選擇烏克蘭，而非美國人。（圖／路透）



中央社

美國國家廣播公司（NBC）報導，美國聯邦政府即將停擺，兩黨議員陷入僵局的原因之一，是部分共和黨人希望停止對烏克蘭的援助，並主張強化邊界等國內議題才是首要之務。

烏克蘭發現自身再次成為美國政爭焦點。美國聯邦政府即將關門的衝擊，就連華府以東約8000公里的基輔都感受得到，因為美國對烏克蘭的至關重要援助可能中斷，以及美國到底是否要支持烏克蘭的相關辯論，都使得基輔的擔憂加劇，尤其是美國明年就要舉行總統大選。

烏克蘭智庫「烏克蘭稜鏡」（Ukrainian Prism）的美國外交政策專家克拉伊耶夫（Oleksandr Kraiev）指出，對烏克蘭而言，美國政府關門「是令人不愉快的事態發展。至少可以這麼說」。

▲美國國會大廈將停擺。（圖／路透）



對於正與俄羅斯交戰的烏克蘭軍隊而言，美國兩黨僵局可能不會帶來立即災難，但這種「預算方面的小衝突」卻可能預告日後還有更大麻煩。

美國迄今已在軍事、人道和財務方面援助烏克蘭750多億美元（約新台幣2兆4200億元）。美國總統拜登又已向國會再請求數以十億計美元援助。

美國在野共和黨強硬派表示，就連只是為了避免政府關門的短期法案，他們甚至也反對通過，因為當中包括提供烏克蘭60億美元援助。

▲美國許多公務員將因政府關門停擺失去收入，國會大廈外出現抗議海報。（圖／路透）



這正是美國兩黨國會議員僵持不下的根本原因之一。一些共和黨人除了希望刪減政府支出及加強邊界安全，也要求全面停止援助烏克蘭。美國長久以來存在這類反干預主義論點，如今的說法是：當國內還有這麼多問題，為何要為烏克蘭花這麼多錢？

美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）26日晚間談及民主黨人時表示：「他們選擇烏克蘭，而非美國人。他們如果想把焦點放在烏克蘭而非（美國）南方邊界，那是顛倒了優先順序。」

27日晚間舉行的共和黨第2場總統候選人初選辯論會上，也明顯可見黨內對烏克蘭議題的嚴重歧見。其中前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表達她持續對烏克蘭的支持，但佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則預警，他不會為給基輔的「空白支票」簽字。

目前共和黨內聲勢最強的總統競選人美國前總統川普，並未出席這場辯論會。不過他過去曾宣稱，若重返白宮，他會在「24小時內」結束俄烏戰爭，但沒說明如何辦到。