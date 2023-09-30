輝達市占近8成！　彭博：歐盟調查AI晶片市場反競爭行為

▲ 輝達GPU市占率將近8成。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟據報正對人工智慧（AI）晶片領域的反競爭行為進行調查，而這個市場由美國半導體公司NVIDIA（輝達）主導，且據知情人士透露，該公司26日受到法國監管機構突擊檢查。

《路透》援引《彭博》報導指出，歐盟執行委員會（European Commission）一直在暗中蒐集有關圖形處理器（GPU）產業潛在反競爭行為的看法，以了解未來是否有需要出手干預，不過調查仍處於早期階段，可能永遠不會發展成正式調查，甚至是懲處。

GPU用於AI運作與遊戲，而輝達市占率將近80%，幾乎壟斷市場。該公司對此拒絕發表評論，歐執委也未回應置評請求。

《彭博》提到，法國當局也持續針對輝達在AI晶片領域的關鍵角色、價格政策、晶片短缺及其對價格的影響等問題，了解市場參與者的意見。

法國競爭監管機構26日突擊檢查一家「顯示卡產業」的公司，而知情人士向《路透》透露，這家公司就是輝達。

去年隨著生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅，輝達股價上漲，對其晶片的需求也大幅上升。全球幾乎所有支援ChatGPT等應用程式的系統都使用輝達晶片，也是輝達成為全球唯一一家市值破1兆美元的半導體企業原因之一。