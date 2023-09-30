生命剩不到30年！　奧地利冰川估提前在2050年底全部消失

▲科學家在奧地利的賈姆塔弗納冰川（Jamtalferner glacier）進行監測。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球暖化造成阿爾卑斯山冰川快速消融，科學家表示，即使人類現在立刻停止燃燒化石燃料，仍然無法挽救奧地利的賈姆塔弗納冰川（Jamtalferner glacier）將在幾年後融化殆盡的趨勢。估計再過數十年後，奧地利的其他冰川也將提早在2050年底前完全消失。

根據美聯社報導，奧地利科學院（ÖAW）的冰川學家費雪（Andrea Fischer）帶領她的團隊測量冰川，目睹了重大的冰川退縮。過去數年來，奧地利的冰川已經開始在乾燥的路地上呈塊狀般崩解，這種現象在過去幾個世紀裡從未有過。

費雪說，幾年前，她與團隊預估奧地利冰川將持續存在直到21世紀末，但現在看來，情況可能會提前發生，「到2050年底，也就是本世紀上半葉結束時，奧地利將不再有冰川。」

▲一群登山客2023年9月6日正前往賈姆塔弗納冰川，一睹大自然的壯麗景觀。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，冰川是由大量積雪與冰塊經過幾世紀的堆積擠壓所形成的巨大冰河冰，並且緩慢在陸地上流動，冰川的消融是人為造成氣候變遷的最顯著跡象之一，從洛磯山脈到阿爾卑斯山，再到喜馬拉雅山脈，全球各地的冰川正在快速消退，科學家們估計，若按照目前地氣候變遷趨勢，到本世紀末為止，世界上3分之2的冰川將會消失。

目前科學家們正持續觀測賈姆塔弗納冰川的情況，以了解冰川將融化出多少水量，以及監測過去被冰川覆蓋的岩石與地層碎片鬆動所帶來的安全隱憂。費雪說，人類即使立刻停止燃燒化石燃料，賈姆塔弗納冰川的消失已成定局，但仍然需要控制氣候暖化。

費雪表示，高山生態系統可以在平均氣溫較工業革命前高出攝氏1.5度至2度的環境保存下來，暖化越獲得減緩，冰川越有可能恢復，因此將目光放遠相當重要，「我們都要學會思考比我們一生更長遠的時間，因為我們必須為下一代考慮。我們的決定將影響到往後的世代，尤其是高山地區」。