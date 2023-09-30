手機爆炸3傷！充電中「旁邊放這罐」震碎窗戶　多部汽車毀損

▲ 印度發生智慧型手機爆炸事件，結果把整棟房子的窗戶都炸到焦黑。（圖／翻攝自社群網路X @Abhijeet Mhatre）

圖文／CTWANT

手機爆炸事件時有耳聞，但從來沒聽過殺傷力如此強烈的。印度馬哈拉施特拉邦近期傳出一起手機爆炸事件，雖然是在屋內爆炸，但不僅造成了3人受傷，房子的窗戶也被炸得焦黑，停放在外面的汽車甚至也遭到波及。

根據《NDTV》報導指出，在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納西克（Nashik）一處民宅，日前發生智慧型手機爆炸事件，導致3人受傷，甚至炸破房屋的窗戶、玻璃，就連民宅附近的車窗也被震碎，事發地點附近的民宅玻璃也傳出有窗戶破碎的災情。

就常理而言，智慧型手機即便是爆炸、起火，只要發現及時，也很難引起如此龐大的災情。但報導中指出，這部手機當時正處於充電狀態，而且手機旁還放置一罐除臭劑，所以當手機爆炸後，除臭劑也跟著破損，內容物洩漏出來後引發連鎖效應，這才引發如此龐大的爆炸事件。

目前尚不清楚該款智慧型手機的品牌，而3名傷者也在第一時間被送往醫院急救。目前當地警方正在詳細調查原因與事發經過。

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