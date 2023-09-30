日本馬術俱樂部「馬廄起火」！8馬1狗全燒死　連傳爆炸巨響

▲日本廣島一間馬術俱樂部的馬廄起火，飼養在其中的8匹馬全被燒死。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本廣島縣一間馬術俱樂部30日中午發生火警，火勢從馬廄一路延燒到一旁的倉庫，馬廄內的8馬1狗因為受困其中，被活活燒死。目前警消仍在調查起火原因，所幸該起事故並未蔓延成山中野火。

根據《新廣島電視台》報導，消防人員指出，30日中午接獲馬術俱樂部「Small Forest Club」附近多名居民通報稱，馬術俱樂部的馬廄發生火災，因此隨即出動18輛消防車與1架直升機到場救援。

消防人員耗費1個多小時才成功撲滅火勢，而該間位在廣島縣廣島市安佐南區沼田町的馬術俱樂部的1間馬廄與1間倉庫被全部燒毀，一旁占地約60平方公尺的乾草也被燒成灰燼，馬廄內的8匹馬與1隻看門狗則慘遭火火燒死。

附近居民表示，「火勢不斷冒出來，馬廄裡的馬全死了，好可怕。好怕會演變成野火。」根據目擊民眾指出，火災當時，馬廄還不斷傳出爆炸聲響，現場濃濃的黑煙直竄天際。警方與消防人員目前仍在調查確切的起火原因，而被害範圍為300平方公尺的馬廄、與之相連的80平方公尺倉庫以及60平方公尺的乾草堆，全都被燒光，所幸無人傷亡。