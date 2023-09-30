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旅日大貓熊「真真」3度流鼻血！高血壓暫停見客　閉關養病

▲大貓熊真真。（圖／翻攝自上野動物園官網）

▲大貓熊真真。（圖／翻攝自上野動物園官網）

記者王佩翊／編譯

旅日雌性大貓熊「真真」2005年出生，自2011年起旅居日本，並接連生下香香、曉曉以及蕾蕾。而高齡18歲的牠自9月中旬起，接連3次出現流鼻血的情形，20日量測血壓時，更出現偏高數值。由於大貓熊高血壓有可能引發心臟病、中風或是視網膜剝離導致失明等問題，因此上野動物園已暫停公開展示真真，並讓牠專心服用降血壓藥物療養。

根據《朝日電視台》報導，東京上野動物園宣布，真真目前正在接受高血壓治療，因此自9月20日上午11時半起全面取消對外展示，而重啟時間仍未確定，必須取決於真真的恢復狀況，園方會再另行通知。

▲▼旅日大貓熊「真真」3度流鼻血！高血壓暫停見客　閉關養病。（圖／公益財団法人東京動物園協会）

▲上野動物園工作人員替真真測量血壓。（圖／公益財団法人東京動物園協会）

上野動物園表示，真真9月15日中午突然流鼻血，隨後幾日更2度出血，園方擔憂有高血壓傾向，因此出動血壓計測量，結果發現真真的收縮壓為170、舒張壓146。然而大貓熊的正常血壓值範圍應該是收縮壓140至160、舒張壓80至90，真真明顯有高血壓。

大貓熊的高血壓可能有心臟病、中風、視網膜剝離引發失明等危險，因此園方才會決定停止真真的公開展示行程，專心養病。目前真真正在服用降血壓藥物，並定期測量血壓。

所幸真真的食慾與精神狀態良好，並沒有出現明顯不適，最快10月初就能重新「接客」，不過詳細日程仍需等待動物園調整。

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