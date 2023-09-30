美學生口角衝突！師勸阻慘遭「飛椅K頭」倒地不起　超扯影片曝光

▲美國一名教師為了勸架，竟被學生丟椅子砸頭。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國密西根州（Michigan）28日有2名學生在教室激烈爭吵，引來老師出面制止，不料其中一名學生竟怒抄起一把椅子，直接往老師後背扔去，導致老師頭部被砸中後送院治療。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於密西根州的弗林特西南學院高中（Flint Southwestern Academy High School）。從現場影片可見，涉事的2名學生當時在教室內發生了激烈口角，雙方互相謾罵後更作勢要攻擊對方。

| Una maestra de secundaria quedó inconsciente tras ser impactada por una silla de metal arrojada por una estudiante de la Southwestern Classical Academy Flint, en Michigan. pic.twitter.com/sJQRUmSAr8 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 29, 2023

班上的女老師見狀，立刻站到了2名學生中間，試圖制止這場紛爭，豈料其中一名女學生卻被怒火遮蔽了雙眼，竟隨手拿起一旁的黑色金屬椅子就直接往前方扔去，導致椅子直接砸中女老師的後腦，瞬間倒地不起。

其他目睹事發經過的學生立刻爆發尖叫，但正在對罵的2名學生卻全然不顧受傷的老師，當場在她身旁扭打起來。學校負責人瓊斯（Kevelin Jones）透露，這名老師事後被緊急送往醫院，但她已於當天出院，並回到學校繼續工作。至於丟擲椅子的女學生，校方表示她將「依法承擔責任」。

相關影片在網上曝光後，瞬間在Facebook和推特吸引逾800萬人觀看，並在網上引發熱議。前警長克雷格（James Craig）抨擊道，「這段影片完美捕捉了密西根州的教育狀況，他們沒有秩序也沒有方向，一點都不尊重老師，也不求上進！密西根的年輕人未受到良好教育是社會混亂、犯罪率和失業率上升的原因。」