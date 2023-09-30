算命後吃神秘糖果！巴西女流鼻血嘔吐慘死　驗屍驚見「全身劇毒」

▲巴西一名女子吃了占卜師的糖果後，竟出現流鼻血和嘔吐症狀，毒發身亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

巴西27歲女子費爾南達（Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto）8月3日去算命後，吃了一顆女占卜師給她的神秘糖果，不料隔天就在醫院死亡。當局目前已證實費爾南達是因為誤食農藥而死，但警方還在確認費爾南達是否曾吃過糖果以外的食物。

據《鏡報》報導，費爾南達8月3日吃完糖果後不久後，就出現了嚴重的胃痛、流鼻血和嘔吐等症狀，於是家人們立即將她送到聖米塞里科迪亞醫院（Santa Casa de Misericordia）急救。

費爾南達最終在8月4日凌晨被宣告不治身亡，而巴西犯罪學研究所驗屍後，從她的眼睛、血液、胃和尿液中採集到大量劇毒農藥殘留，認為費爾南達是誤食農藥後，毒發而死。

警方目前已將此案歸類為「待澄清的死亡」，待法醫掌握進一步詳情後，再調查案件是否與謀殺有關，而當局目前也持續釐清費爾南達的死因，但女占卜師投毒的動機依舊不明。

化學和毒理學實驗室的負責人哥拉特（Thalmanny Goulart）表示，「這又是一起磺胺磷和托福松中毒案。雖然相關藥品受農業、牲畜和供應部監管，但這些物質在巴西的中毒病例非常普遍，因為它們很容易獲得。」