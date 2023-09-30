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iPhone 15怎麼挑？「電池續航首選」是它　買降價舊款不如直上

▲▼iPhone 15,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲ iPhone 15系列4款新機22日起在全球多國首波開賣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列22日開賣，掀起全球果粉搶購潮，但也有不少用戶仍在猶豫該換哪支手機。美國科技媒體The Verge考量整體價值、電池壽命及螢幕大小等因素，分析不同需求的用戶最適合的機型，值得做為參考。

● 對多數人來說最棒的選擇：iPhone 15

iPhone 15從上一代的Pro機型中汲取動態島和A16仿生晶片等新元素，且增加高解析度影像感測器及備受吹捧的USB-C接口，雖然稱不上完全創新，但相較iPhone 14確實有進步，也符合大眾對非Pro系列的期待。

對iPhone 14 Pro用戶來說，iPhone 15也許不是太吸引人，但對iPhone 11或12來說就很有感，包括相機、動態島等功能都是一大進步。充電線轉換也許有些煩人，但長遠來看絕對是好事。iPhone 15顯然不是今年最轟動的手機，但在同價位的手機中是更升級的選擇。

● 高階首選：iPhone 15 Pro

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲ iPhone 15 Pro比上一代明顯較輕。（圖／記者陳俐穎攝）

iPhone 15 Pro相較上一代最明顯的差異就是重量，比iPhone 14 Pro減輕19克，邊緣稍微彎曲，握起來更順手，且多了動作按鈕、A17 Pro晶片等新元素，就算不是專業人士也會很有感。若對相機有較進階的需求，花多一點錢從iPhone 15升級到iPhone 15 Pro也相當值得。

● 攝影首選：iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max是iPhone 15系列最大也最高階的機型，多數規格和功能都和iPhone 15 Pro無異，但擁有6.7吋螢幕、更大的電池及更長的5倍變焦鏡頭。

近幾代iPhone的Pro和Pro Max相機差別不大，15卻有所不同。iPhone 15 Pro Max採用新的5倍變焦鏡頭，取代iPhone 15 Pro的3倍光學變焦，這是兩者間最大的區別，對愛好攝影的用戶來說更具吸引力，且具有強大防震功能，不過價格可能令人卻步。

● 電池續航力首選：iPhone 15 Plus

▲▼蘋果iPhone 15系列今日開賣,哀鳳,果粉。（圖／記者李毓康攝）

▲ 對重視電池續航力的人來說，iPhone 15 Plus是最佳選擇。（圖／記者李毓康攝）

iPhone 15 Plus是標準iPhone 15的加大版，配備6.7吋螢幕和更大的電池，可以連續播放影片20小時，iPhone 15則僅16小時。這代表iPhone 15 Plus電力在密集使用下可以撐一整天，有些人甚至可以2天充電一次，比相同尺寸的iPhone 15 Pro Max表現更佳，因為後者的ProMotion技術更耗電。

就電池效能來說，iPhone 15 Plus無疑是所有價位的iPhone中最優秀的，對於喜歡大螢幕的人來說也頗為值得。

● 便宜首選：iPhone SE (2022)

只要保養得宜，2022年版的iPhone SE可以撐5年以上，不僅是最便宜的iPhone，也擁有大多數中階手機沒有的配備，例如無線充電、旗艦處理器及IP67等級的防水防塵，且是唯一保留Home鍵和指紋辨識的iPhone。

然而，iPhone SE的小螢幕比iPhone 13 Mini更小，恐怕影響使用體驗，因此若預算足夠，iPhone 13絕對是更好的選擇。但單就投資報酬率看來，iPhone SE因為價格低廉，很難被打敗。

不過，外傳蘋果2024年將推出6.1吋OLED螢幕的iPhone SE，螢幕尺寸升級許多，絕對值得現在想換iPhone SE的用戶再等1年。但若你不介意小螢幕，2022年的版本是最佳選擇。

● 現在該買iPhone 13或iPhone 14嗎？

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲ 不少人會趁新機上市買舊款iPhone，圖為iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

若想換機又不想花太多錢，這2款機型是不錯的選擇。iPhone 13也許只能再更新3到4版iOS，但若預計在3年內換機，就不是什麼大問題；趁新機上市買降價的iPhone 14 Plus也頗為合理，因為電池壽命和iPhone 15 Plus一樣長，螢幕也很大，但價格依然高昂，倒不如直上iPhone 15 Plus，多花一點小錢擁有USB-C接口和動態島功能。

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