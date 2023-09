迄今僅2例皆病逝！澳女感染罕見致命食肉菌　創「全球首倖存」案例

▲澳洲一名女性感染致命食肉細菌,幸運成為全球成功治癒的首例。(示意圖,與本文無關/CFP)

記者張寧倢/編譯

澳洲最近出現全球第一起感染致命食肉細菌後成功存活的案例。報告指出,一名48歲婦女因接觸受汙染土壤感染了氣疽芽孢梭菌(Clostridium chauvoei,或稱氣腫疽梭菌)導致部分腸組織壞死,經手術後幸運康復。這種梭菌常導致牛羊罹患俗稱黑腿病(Blackleg)的致死疾病,此前全球僅有的2起人類病例皆死亡。

根據衛報報導,這起罕見案例25日被發表於《澳洲醫學雜誌》(Medical Journal of Australia)上,報告主要作者雪梨威爾斯親王醫院(Prince of Wales Hospital in Sydney)傳染病專家Ria Ko表示,這名48歲婦女去年因腹痛、腹瀉、休克和發燒被送進加護病房,當時還出現肝、腎等多重器官衰竭與低血壓,經血液培養檢測發現,患者血液中存在氣疽芽孢梭菌。

Ria Ko表示,雖然醫學論文中很少有關於如何治療人類感染氣疽芽孢梭菌的文獻,但在獸醫界眾所周知的是,這種細菌是造成牛隻、羊隻感染黑腿病的主要原因,當受細菌汙染的土壤透過傷口入侵牲畜血液時,會迅速導致肌肉壞死,腿部肌肉死亡,「牛羊無法溝通,所以我們在文獻中看到黑腿病最常見的症狀就是死亡,牧民發現動物死後腿部呈現黑色。」

▲病患長時間接觸盆栽土壤,醫生推測她因此感染了土壤中的致命細菌。(示意圖,與本文無關/CFP)

追查病患接觸史時發現,婦女不曾與染病者接觸,最近也未曾出國旅行,但當時她正在搬家與重新種植花草,長時間徒手處理園藝土壤,同時還被一隻對環境不適應的家貓造成多處表層皮膚撕裂傷。Ria Ko說,「我們認為細菌最可能的侵入點是受汙染的土壤,氣疽芽孢梭菌透過傷痕進入病患血液中。」

Ria Ko提到,這名女病患的情況是,病原體產生的毒素引發壞死性小腸結腸炎,部分腸道組織死亡,因此也被描述作「食肉」(flesh-eating)細菌。墨爾本大學牛隻獸醫專家David Beggs表示,氣疽芽孢梭菌是導致肉毒桿菌中毒與破傷風的細菌的近親,這兩種細菌也會透過土壤感染,牛的黑腿病與人類的氣壞疽症(Gas gangrene,又稱梭菌肌炎)症狀很相似,感染周圍組織死亡並產生氣體。

Ria Ko解釋了女病患的治療過程,第一周在接受抗生素和高壓氧治療後恢復相對較快,肝腎功能有所改善。高壓氧治療有證據表明可抑制氣壞疽症的桿菌繁殖。病患住院第4天就轉出加護病房,但第9天又出現腹痛,電腦斷層(CT)掃描發現腸穿孔,緊急動手術後2周半才得以康復出院。

此前,全球僅有的2起已知人類感染氣疽芽孢梭菌病例,一例來自美國,另一例來自日本,先前文獻中兩名病患出現嚴重感染後接死亡。報導稱,這名澳洲婦女能夠倖存下來相當幸運,此病例也證明過去一直被認為致命的氣疽芽孢梭菌,人類感染仍有機會透過跨科別的方法成功治癒。