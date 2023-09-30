2寶媽整形救婚姻！36DDD美乳慘變畸形奶　傷口發臭「伸手可抓脊髓」

▲佳格利奧為挽回老公而整形，不料整形手術居然失敗，害他賠了丈夫又失了健康，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國54歲二寶媽佳格利奧（Dale Gaglio）為了挽救失敗的婚姻，花費1.2萬英鎊（約新台幣47萬元）進行隆胸、腹部拉皮，以及腹腰環抽手術，不料卻在自己的身上留下一對大小不同的36DDD布袋奶和一個會發出腐臭味的恐怖巨洞，讓她後悔不已。

據《太陽報》報導，佳格利奧指出，她當初想要整形，就是希望自己甩掉小腹，變成巨乳正妹後，可以重獲丈夫歡心，而醫師當時還聲稱可以在腹部整形手術時，順便去除下背多餘的脂肪，不料佳格利奧甦醒後卻發現自己完全被「整」了。

佳格利奧表示，她從手術中醒來後，發現自己少了一顆門牙，而且胸部也被隆成36DDD的超級巨乳，但左右乳房的形狀出現嚴重落差，讓佳格利奧看起來宛如情色片女星般，「我2個胸部的大小完全不同，以至於我在穿內衣時，胸部不時就會掉出來，真的很可怕」。

除了失敗的隆胸手術外，佳格利奧背部的手術部位還破了一個大洞，「你幾乎可以把手放進去這個洞裡抓我的脊髓，而且這個洞還不時散發出噁心、難聞的腐臭味，成為壓倒我婚姻的最後一根稻草」。

原來，佳格利奧的丈夫對妻子的身材更不滿意，甚至還產生了厭惡的心理，最後決定放棄這段20年的婚姻，讓佳格利奧墜入谷底。佳格利奧抱怨道，她以前是個事業有成的女商人，但現在卻為了一個男人將自己身體糟蹋成這樣，「我真的覺得很不值得，我也想讓女性知道，我們都會變老，愛自己本來的樣子就好。」