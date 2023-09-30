共和黨眾議員不挺自家法案　美政府幾確定10／1局部關門

▲ 美國聯邦政府料將在10月1日局部關門。（圖／CFP）

文／中央社

美國強硬派共和黨籍聯邦眾議員今天否決黨內領袖提出的臨時開支法案，幾乎可以確定聯邦機關將從10月1日起局部關門。

路透社報導，聯邦眾議院以232票贊成、198票反對的結果否決一項為政府繼續撥款30天以免政府關門的議案。這項法案意在削減開支並實施移民和邊境安全限制措施，這些都是共和黨的優先重點，但在民主黨占多數的聯邦參議院通過的機會微乎其微。

共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）原本希望黨內開支法案有關邊境的規定能說服至少9名強硬派眾議員支持。

民主黨曾警告，共和黨的法案將削減貧困婦女和兒童的福利及撲滅野火的資源。最終有21名強硬派共和黨籍眾議員倒戈，加入民主黨否決法案的行列。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）告訴媒體：「我們正處於一場持續數月的共和黨內戰之中，如今政府面臨災難性的關門威脅。」

許多共和黨籍眾議員也對黨內強硬派同志感到失望。

麥卡錫和美國總統拜登今年6月達成協議，將2024財年機關開支設在1.59兆美元，但蓋茨（Matt Gaetz）等強硬派認為應該再刪1200億美元。

國會議員並未考慮削減社會安全制度和聯邦醫療保險（Medicare）等大眾福利計畫，這些計畫在政府6.4兆美元預算中占較大比例。

強硬派認為，國會應該把重點放在個別開支法案，而不是暫時延長撥款，縱然這會導致政府關閉。

與此同時，聯邦參議院一直在推動一項跨黨派的臨時開支法案，為政府提供資金至11月17日，但目前不清楚何時付諸表決。

麥卡錫在他支持的法案闖關失利後告訴媒體：「一切還沒結束，我還有其他辦法。」但他不願透露辦法為何。

如果國會未能在美東時間10月1日凌晨0時1分（台灣時間中午12時1分）之前通過一項可呈送拜登簽署成為法律的開支方案，美國國家公園將關閉，證券管理委員會（SEC）將暫停大部分監管活動，且多達400萬名聯邦雇員的薪資將受到影響。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，政府關門將導致小型企業和兒童相關計畫空轉，從而「敗壞」美國經濟進展，並可能延誤重大基礎設施改善。

這次政府關門將會是10年來的第4次。

拜登警告，政府關門恐怕會對武裝部隊造成嚴重影響。他在美國最高將領密利（Mark Milley）退休儀式上說：「在國軍首當其衝之際，我們不能玩政治。這絕對是失職。」