日本擬強制解散「統一教」！　10／12開審議會定生死

▲山上徹也暗殺安倍晉三，使得統一教問題迅速發酵。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府已決定，將根據宗教法人法，強制要求「統一教」（現更名為世界和平統一家庭聯合會）解散。文化廳將於10月12日召開宗教法人審議會報告相關事宜，隨後向東京地方法院遞交強制解散命令申請。

日本前首相安倍晉三2022年參議院助選期間在奈良遭槍擊身亡，槍手山上徹也事後供稱，犯案動機是因為母親篤信統一教，導致家破人亡，因此才會鎖定與統一教「有關」的人物。原本目標是統一教會長韓鶴子，但是因為一直錯過時機，於是把目標轉為安倍晉三。

▲山上徹也聲稱，安倍晉三與統一教「深度關聯」。（圖／路透）



安倍遇刺身亡後，統一教的爭議也再次浮上檯面，許多統一教受害者紛紛出面爆料。日本當局隨後投入調查，並7度向統一教行使提問權，要求配合提供資料，同時蒐集高額捐款受害者的證言，最終判定其符合強制解散命令的條件。因此文化廳將於10月12日召開宗教法人審議會報告此案，隨後向東京地方法院申請要求強制解散的命令。

▲統一教已故創辦人文鮮明與現任會長韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）



根據宗教法人法規定，「一旦違反法令，並且出現對公共利益有明顯危害的行為」，對該宗教組織行使監督權的行政單位有權向法院申請強制解散命令。一旦法院發出解散命令，該組織便失去宗教法人資格，當局同時也會取消該組織的租稅減免優惠。

文化廳2022年11月起以統一教違反「得以要求其解散的法規」之名義，對其7度行使提問權，要求統一教提供組織營運、財產收支、曾經涉及的民事判決以及對統一教南韓本部的匯款紀錄。同時為了調查高額捐款的受害規模，向大量被害人進行調查，蒐集資料，最終判定統一教違反宗教法人法。