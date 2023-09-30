　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本擬強制解散「統一教」！　10／12開審議會定生死

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也暗殺安倍晉三，使得統一教問題迅速發酵。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府已決定，將根據宗教法人法，強制要求「統一教」（現更名為世界和平統一家庭聯合會）解散。文化廳將於10月12日召開宗教法人審議會報告相關事宜，隨後向東京地方法院遞交強制解散命令申請。

日本前首相安倍晉三2022年參議院助選期間在奈良遭槍擊身亡，槍手山上徹也事後供稱，犯案動機是因為母親篤信統一教，導致家破人亡，因此才會鎖定與統一教「有關」的人物。原本目標是統一教會長韓鶴子，但是因為一直錯過時機，於是把目標轉為安倍晉三。

▲▼安倍晉三國葬,警視廳派2萬警力維安。（圖／路透）

▲山上徹也聲稱，安倍晉三與統一教「深度關聯」。（圖／路透）

安倍遇刺身亡後，統一教的爭議也再次浮上檯面，許多統一教受害者紛紛出面爆料。日本當局隨後投入調查，並7度向統一教行使提問權，要求配合提供資料，同時蒐集高額捐款受害者的證言，最終判定其符合強制解散命令的條件。因此文化廳將於10月12日召開宗教法人審議會報告此案，隨後向東京地方法院申請要求強制解散的命令。

▲▼發源自南韓的「統一教」，創辦人文鮮明2012年去世。（圖／達志影像／美聯社）

▲統一教已故創辦人文鮮明與現任會長韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

根據宗教法人法規定，「一旦違反法令，並且出現對公共利益有明顯危害的行為」，對該宗教組織行使監督權的行政單位有權向法院申請強制解散命令。一旦法院發出解散命令，該組織便失去宗教法人資格，當局同時也會取消該組織的租稅減免優惠。

文化廳2022年11月起以統一教違反「得以要求其解散的法規」之名義，對其7度行使提問權，要求統一教提供組織營運、財產收支、曾經涉及的民事判決以及對統一教南韓本部的匯款紀錄。同時為了調查高額捐款的受害規模，向大量被害人進行調查，蒐集資料，最終判定統一教違反宗教法人法。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／澄清湖驚見女浮屍漂水上　踏青民眾嚇傻
菲律賓救出「遭綁性侵台女」！　臉部辨識傻眼
快訊／共10死111傷！　明揚搜救結束
快訊／4縣市大雨特報！　警戒到入夜
快訊／再拿一牌！　中華隊網球混雙奪銀
小犬「可達中颱上限」　1路徑機率高！
快訊／馬文君開告郭璽！發4聲明：選舉年諜影幢幢是綠營老套路
獨／千萬G Car掛假牌趴趴走　神秘車主身分曝光
21歲女騎士「忘記放手」　油門一拜慘仆街
快訊／莊智淵、林昀儒大逆轉　擊敗中國挺進4強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美學生口角衝突！師勸阻慘遭「飛椅K頭」倒地不起　超扯影片曝光

捨不得開冷氣！日本母女檔在家活活熱死　屍體腐爛才被發現

台女在菲國遭綁架性侵獲救！　臉部辨識竟是「台灣詐欺通緝犯」

算命後吃神秘糖果！巴西女流鼻血嘔吐慘死　驗屍驚見「全身劇毒」

2寶媽整形救婚姻！36DDD美乳慘變畸形奶　傷口發臭「伸手可抓脊髓」

辛巴威金礦坑坍塌「至少6礦工死亡」！　尚有15人受困　

俄羅斯宣布徵召烏克蘭人當兵　烏4併吞州「首次納入徵兵範圍」

日本擬強制解散「統一教」！　10／12開審議會定生死

共和黨眾議員不挺自家法案　美政府幾確定10／1局部關門

爸不小心睡了「女兒男友」！　未來女婿竟是一夜情鮮肉

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

曾國城聞胡瓜緋聞「慈祥」勸退記者　婚禮遲到...他曝徐乃麟爆笑一舉

邱澤「大黃牙+稀疏眉」造型大突破　演智能障礙父「生娃遭勸退」超心疼

餐放到冷掉又嫌飲料不冰　面對奧客老闆展現高EQ

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

美學生口角衝突！師勸阻慘遭「飛椅K頭」倒地不起　超扯影片曝光

捨不得開冷氣！日本母女檔在家活活熱死　屍體腐爛才被發現

台女在菲國遭綁架性侵獲救！　臉部辨識竟是「台灣詐欺通緝犯」

算命後吃神秘糖果！巴西女流鼻血嘔吐慘死　驗屍驚見「全身劇毒」

2寶媽整形救婚姻！36DDD美乳慘變畸形奶　傷口發臭「伸手可抓脊髓」

辛巴威金礦坑坍塌「至少6礦工死亡」！　尚有15人受困　

俄羅斯宣布徵召烏克蘭人當兵　烏4併吞州「首次納入徵兵範圍」

日本擬強制解散「統一教」！　10／12開審議會定生死

共和黨眾議員不挺自家法案　美政府幾確定10／1局部關門

爸不小心睡了「女兒男友」！　未來女婿竟是一夜情鮮肉

偷埋廢棄物怪手駕駛被活埋　「全部跑光光」無良雇主、同事下場曝

林智勝送上祝福花籃　高國輝引退賽：球迷不要哭

國道7車追撞！駕駛下車查看　目擊母解開安全帶「撞出車外慘死」

日本砸錢建半導體供應鍊！台積電獲千億補助　美光增至400億

快訊／T1狀元郎林信寬率男籃3X3逆襲泰國　進軍8強將戰中國

快訊／陳思羽遭南韓新星申裕斌逆轉　無緣亞運桌球女單4強

快訊／中秋連假踏青出遊　澄清湖面驚見女性漂水上...明顯死亡

去年才看羅力高掛球鞋　高國輝決定引退不留戀

Joeman點閱掉半「和短影音盛行有關」遭質疑！　亮數據：長片巔峰已過

控前建管處公務員阻監督大直拆屋　陳怡君疑：基泰到底有多少門神

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

女被鬼前夫纏求救靈媒　結局讓她崩潰

紐約暴雨進入緊急狀態！全城泡水畫面曝光

給錯藥害死人　印度醫護怕爆集體逃跑

年收5千萬網紅堅持簡樸生活　「我只想安心睡覺」

俄無人機有西方零件　烏克蘭點名這7國

專家：西方製造武器「不適合」烏俄戰爭

媽全裸躺床幫男友擦乳液　她目睹崩潰

巴基斯坦2清真寺爆炸　57死60傷

更多熱門

相關新聞

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

颱風小犬30日凌晨2時生成，預計10月3日起外圍環流就會影響到台灣，隨後北部也會開啟降雨模式。根據日本氣象廳最新預測路徑，目前位於菲律賓東邊海域的小犬將會持續往北，並在10月2日轉西朝台灣直奔而來。

日本爆「2度密會」北韓勞動黨！

日本爆「2度密會」北韓勞動黨！

化骨水外漏！日2工人遭「氫氟酸噴臉」

化骨水外漏！日2工人遭「氫氟酸噴臉」

毒癮發作闖民宅砍人！日父子檔無辜遭刺

毒癮發作闖民宅砍人！日父子檔無辜遭刺

台灣客「走私3kg黃金」遭沖繩海關查獲

台灣客「走私3kg黃金」遭沖繩海關查獲

關鍵字：

日韓要聞統一教統一教會世界和平統一家庭聯合會

讀者迴響

熱門新聞

即／明揚大火最後1名罹難者尋獲

徐嬌開第一槍開砲Lisa：物化女性！300萬人掀戰

學生跳陣頭一秒變乖！超美班導神到了

沈富雄預測2024藍白必合　結局是這組合勝選

OL在KTV喝醉　被同事帶進包廂廁所硬上

baby張嘉倪看Lisa瘋馬秀GG了！陸網怒砲

容易精神出軌的3星座！Top 1喜歡刺激

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

「跟公婆同住6年」簡嫚書回家見尷尬一幕

Lisa瘋馬秀「OL脫衣舞超猛橋段」曝！粉絲看完呆住

翁山上發現「肉型石」鑑定結果出爐

Lisa瘋馬秀18禁照片外流！微博、韓網全都看得到

男大生烤肉做1事　狂拉20次險休克

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

傅姓班長下半身遭埋　家屬靠項鍊眼鏡確認

更多

最夯影音

更多
天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮
有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面