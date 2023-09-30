爸不小心睡了「女兒男友」！　未來女婿竟是一夜情鮮肉

▲國外一名男網友發現女兒男友竟是自己曾經的一夜情對象。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

國外一名男性與前妻離婚後，逐漸認清自己的性取向，並意識到自己是個雙性戀，因此決定展開新生活，同時下載男同志專用交友軟體，開始與男人約會。怎知1年後他卻發現自己的某任一夜情對象竟是女兒的男朋友，由於他並未向女兒與前妻出櫃，因此不知道是否該向女兒坦承曾經和「未來女婿」發生過性關係。

在交友軟體十分普及的現在，透過網路交友並不罕見，而曾經在軟體上匹配過、約會過，甚至是發生過關係的人，卻有可能以另一種身分出現在現實生活中。根據《鏡報》報導，一名42歲的男性在社交媒體上分享了自己的尷尬處境，並詢問網友是否該向家人坦承一切。

他表示，自己和前妻結婚多年，並育有一名24歲的女兒。一家三口雖然幸福生活了很多年，但是最終他與前妻仍然迎來婚姻破裂的結局。離婚後，他開始探索自己的性取向，並意識到自己是雙性戀，於是決心「擁抱新生活」，下載了男同志專用交友軟體Grindr，同時與多名男網友約會。

有一天，他在Grindr上認識一名自稱24歲的年輕小伙子內森（Nathan，化名），兩人隨後約在酒吧見面，在經過一番熱烈聊天後，當晚便回到42歲男子的家中，發生一夜情。而隔天上午內森離開他家後，兩人就再無交集。

直到1年後，男子得知女兒透過朋友認識了一名男性，並且開始與對方約會。過了幾個月後，他發現前妻已經見過女兒的男友，讓他開始更加認真面對這個問題，因此主動邀請女兒與女兒的男友見面吃飯。

怎知當女兒與女兒男友走進餐廳後，他才發現男方是他曾經的一夜情對象內森。當內森坐下來後，女兒用另一個名字介紹他。男子表示，在Grindr使用假名是很正常的事，所以他能夠理解，知道對方不是蓄意隱瞞身分。

他直言，「我不知道他是因為要與女友的父親見面在緊張，還是因為Grindr的事在緊張。我不確定他是否認出我，但我感覺他應該認出來了。」

這名父親無奈表示，他不知道自己是否應該告訴女兒實情，因為他並沒有對外出櫃，也沒有告訴前妻與女兒自己是雙性戀的事。