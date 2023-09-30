重演俄烏衝突？白宮：塞爾維亞大軍集結科索沃邊境　規模前所未有

▲ 科索沃警察巡邏隊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮警告，塞爾維亞軍隊及裝甲部隊在科索沃邊境集結，規模前所未有，呼籲塞爾維亞立即撤軍。英國已經派軍增援北約駐科索沃維和部隊，拜登政府也正與盟國磋商，以確保北約部隊準備好面對威脅。

根據《衛報》，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日表示，「我們正監測塞爾維亞在科索沃邊境的大規模軍事部署，包括前所未有的塞爾維亞先進火砲、坦克及機械化步兵部隊。這是非常不穩定的進展，發生在過去一周內，我們呼籲塞爾維亞從邊境撤軍，緩解緊張局勢。」

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已致電科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti），討論衝突升級問題；國務卿布林肯也與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）通話，呼籲立即緩和衝突，並恢復先前與科索沃關係正常化的協議。

塞爾維亞與科索沃緊張局勢始於24日，裝備精良的塞族準軍事部隊伏擊一支科索沃警察巡邏隊，造成一名員警喪生，後續交火更導致3名塞族槍手身亡。

這支塞族武裝組織由拉多伊契奇（Milan Radoičić）領導，他同時也是Serb List黨副領袖，該黨代表科索沃北部塞裔少數民族，受到塞國政府支持。拉多伊契奇已聲稱對與科索沃警方的衝突負責，但未透露部隊現代武器來源。

科索沃政府聲稱，該組織攜帶的榴彈發射器是塞國軍隊提供。官員也表示，他們擔心24日的槍戰成為塞國對科索沃北部進行軍事干預的藉口。

科索沃非政府組織聯盟CiviKos Platform執行總監埃米尼（Donika Emini）指出，白宮對兩國緊張的反應「似乎和我們在俄軍入侵烏克蘭前看到的很像」，代表「衝突不可避免」。

英國威爾斯王妃皇家步兵團正於科索沃進行演習，國防部29日宣布，將把其中一個營的指揮權移交北約駐科索沃維和部隊，約有500至650名士兵，以便在需要時提供支持。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日也表示，已授權增加部隊以化解局勢。