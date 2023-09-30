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搭機NG行為曝光！小孩亂跑只排第二　48%人認「這舉動」最顧人怨

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲英國統計了20項旅客們搭機時最討厭的行為。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

中秋連假進入第2天，接下來的周末又將迎來國慶連假，不少人也都規劃好了出遊行程。旅遊搜尋引擎Skyscanner最近對2000名英國旅客進行調查後，發現有48%的旅客最受不了同機乘客「航程中飲酒過度」和「放任小孩機上奔跑」的行為，讓這2項行為高居榜首。

據《太陽報》報導，最令英國旅客討厭的20個行為分別如下：

1. 航程中飲酒過度 48%
2. 放任小孩機上奔跑 48%
3. 插隊 43%
4. 送餐時間傾斜椅背 43%
5. 航程中任何時刻傾斜椅背 40%
6. 使用個人裝置卻不戴耳機 35%
7. 飛機一落地就站起來 33%
8. 就座時發現座位上擺著別人的包包 31%
9. 霸佔兩側扶手 31%
10. 將長髮垂散在椅背上 28%
11. 在候機室霸佔多個座位 28%
12. 安檢前未按規定分裝液體導致後面大排長龍 27%
13. 登機前未把護照與登機證拿在手上導致後方人龍卡住 24%
14. 在機艙脫鞋襪 22%
15. 堵住手扶梯或電動步道令他人無法通過 22%
16. 行李太多必須在排隊時重新打包，導致排隊人龍卡住 21%
17. 飛機降落後鼓掌 20%
18. 拿錯行李 18%
19. 站在行李轉盤的輸送口 15%
20. 登機時刻未到就早早排隊 13%

研究結果曝光後，有12%受訪者承認自己曾在機上做過令人討厭的行為，其中最常犯的分別是在機上脫鞋、過安檢時忘了拿東西，以及飛機一著陸就站起來。而談及在飛機上的禮儀時，有74%人認為，在放下椅背前應該禮貌性地問過後方乘客，更有81%人支持航空公司明訂不可在餐飲時間傾斜椅背。另外，有69%人也希望飛機能要求乘客一排一排地下機，以免大家一窩蜂地往前衝，造成混亂。

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