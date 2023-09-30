巴黎下逐客令？10萬街友被迫遷移　法國：和2024奧運無關

▲巴黎有約10萬人無家可歸，而政府正逐漸將他們轉移到其他地區，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

法國近幾個月一直致力於將巴黎的無家可歸者轉移至其他地區。官方說法顯示，每周約有50至150人被帶往法國各地，而此舉是為了緩解大巴黎緊急避難所的服務壓力。儘管法國政府否認相關計畫與明年即將在巴黎舉行的奧運有任何關係，但部分非政府組織與議員認為，這就是巴黎最近啟動搬遷計畫的原因之一。

來自衣索比亞的31歲政治避難者奧布薩（Obsa）告訴CNN，「聽説他們今天要帶我們走，但我不知道要去哪。」奧布薩在巴黎有一份全職工作，但由於當地租金極高，社會住宅供不應求，因此他此前一直都住在飯店的緊急住所裡，不過飯店現在把他趕了出來。

奧布薩並不是唯一有這樣經歷的人。世界醫生組織的保羅（Paul Alauzy）透露，為了給在明年奧運期間湧入巴黎的遊客騰出空間，巴黎有至少5000家飯店已開始取消和政府的合約，不再為無家可歸者提供庇護所。

2022年的數據顯示，單只巴黎所在的法蘭西島，住在飯店的無家可歸者就有5萬人，而整個巴黎無家可歸的人數更有10萬人，巴黎明顯沒有足夠的緊急避難所來容納所有人。

CNN指出，在奧布薩接受采訪時，數十名警察包圍了相關區域，附近也停放了多輛標註著目的地的巴士。記者注意到，其中一輛巴士上面寫著波爾多（Bordeaux），而另一輛則將開往馬賽（Marseille），但這兩個城市都坐落於巴黎數百公尺之外。

奧布薩表示，「我不能去這些地方，我還有一年的工作合約。我至少得留在法蘭西島」，因此奧布薩只能借住在朋友家。負責國家住房政策的政府機構Dihal告訴CNN，自今年4月以來，巴黎已有1800名無家可歸者被轉移到其他地區，其中大部分人是外來移民。

Dihal否認相關轉移計畫與即將到來的奧運有任何關聯，堅持此舉只是為了減輕法蘭西島的負擔，而巴黎奧運的一名發言人也告訴CNN，「巴黎緊急住所不足本就不是什麼新鮮事，只是近幾個月變得更嚴重而已，這和奧運一點關係都沒有，我們只是在轉移問題。」