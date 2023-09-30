白宮：若政府關門350萬名雇員將停薪　含200萬名美軍「恐損士氣」

▲美國國會兩院若未能在9月30日前達成支出協議，估計有350萬名政府工作人員將被停薪。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國參眾兩院在預算撥款法案上的分歧，導致聯邦政府10月1日可能面臨10年來第4度關門。白宮估計，如果政府關門將導致350萬名聯邦雇員將被迫無薪工作，其中大約200萬人是美軍，比例占近6成。

美媒ABC於30日報導中指出，若美國政府關門，聯邦機構預計將限制大多數工作，並要求許多雇員無償上班。白宮行政管理與預算局粗略統計，除了200萬名美軍人員拿不到薪水之外，約150萬名聯邦文職雇員也得停薪。

據華盛頓郵報報導，海軍退役的國安會發言人柯比警告，政府關門可能會造成美軍士氣和招募問題，直到政府重啟前，美國軍人將繼續無償工作，且解決這個問題「沒有靈丹妙藥」。他還說，政府關門持續的時間越長，就越可能為招募新兵帶來挑戰，現今經濟環境下，新畢業生有其他選擇，徵兵本就不易，「這向全國各地考慮參軍的年輕人發出了一個可怕的訊號。」

ABC報導還提到，大約82萬名聯邦雇員將被迫放無薪假，其餘的勞動力包含執法人員、邊境與監獄警衛，以及空中交通管制員將被要求上班，但同樣沒有工資。

行政管理與預算局局長莎蘭達•揚（Shalanda Young）在29日白宮記者會上表示，政府關門意味著超過200萬名軍人無法領薪，長期的災後重建將進一步延宕，仰賴聯邦WIC營養援助計畫的將近700萬名婦女與兒童將受到威脅，小型企業每天損失超過1億美元的貸款。

ABC上周報導則表示，處理太空軌道航天設備、電網、監獄與機場安全等重要工作的聯邦雇員將被要求無薪上班，國家公園的廁所與垃圾處理設施可能關閉，辦理護照的機構關閉可能導致入境速度延遲，連警衛與保全等承包時薪人員也會受到影響，但國會山莊的議員們將持續領著17.4萬美元的年薪。

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