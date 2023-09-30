　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯宣布徵召烏克蘭人當兵　烏4併吞州「首次納入徵兵範圍」

▲▼普丁在瓦格納兵變後，感謝俄軍阻止內戰。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊宣布從烏克蘭被占領的4個地區徵召義務役入伍。圖為俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國防部29日宣布，從10月1日起將實施今年秋季的新一輪徵兵，預計徵召13萬人服義務役，且範圍首次包含烏克蘭被併吞的4個州份，不過俄軍官員表示，徵召入伍者將不會被派往烏克蘭作戰。俄塔社（TASS）報導稱，去年與今年前一波春季徵兵都不包含莫斯科宣布併吞的烏克蘭4個州。

根據美媒CNN報導，俄軍總參組織動員總局副局長齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，秋季徵兵自10月1日開始在俄羅斯聯邦所有組成主體中實施，義務役士兵們將於10月16日起離開集合點，役期與過去相同為12個月，但部分極北地區因氣候差異，當地公民將延遲至11月1日至12月31日徵召入伍。

不過，齊姆良斯基也表示，不會派遣徵召入伍者前往新的俄羅斯聯邦地區，包含（烏克蘭）頓內茨克、盧甘斯克人民共和國與赫爾松、札波羅熱州的部隊部署點，也不會參加特別軍事行動的任務。俄羅斯當局將俄烏戰爭稱呼為在烏克蘭的特別軍事行動。

報導指出，俄羅斯總統普丁2022年9月宣布併吞頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、札波羅熱4個烏克蘭州份，並進行俄方所謂的全民公投，但烏克蘭與西方國家普遍不承認選舉結果。另外，普丁8月簽署法令，自2024年1月起入伍年齡從原先的18到27歲，將提高上限至30歲，先前的另一項新法則禁止受徵召者出境。

莫斯科時報報導，俄羅斯在今年春季徵兵中徵召了14.7萬名男性。齊姆良斯基宣布秋季徵兵之際，正值外界加大猜測俄軍是否透過第二波動員來解決在烏克蘭兵力短缺的問題。莫斯科2022年9月頒布的「部分動員令」徵召約30萬名後備軍人，引發大批試圖逃避兵役的俄羅斯男性逃出境外。齊姆揚斯基29日表示，自願簽署合約入伍的俄羅斯人「顯著增加」。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／澄清湖驚見女浮屍漂水上　踏青民眾嚇傻
菲律賓救出「遭綁性侵台女」！　臉部辨識傻眼
快訊／共10死111傷！　明揚搜救結束
快訊／4縣市大雨特報！　警戒到入夜
快訊／再拿一牌！　中華隊網球混雙奪銀
小犬「可達中颱上限」　1路徑機率高！
快訊／馬文君開告郭璽！發4聲明：選舉年諜影幢幢是綠營老套路
獨／千萬G Car掛假牌趴趴走　神秘車主身分曝光
21歲女騎士「忘記放手」　油門一拜慘仆街
快訊／莊智淵、林昀儒大逆轉　擊敗中國挺進4強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美學生口角衝突！師勸阻慘遭「飛椅K頭」倒地不起　超扯影片曝光

捨不得開冷氣！日本母女檔在家活活熱死　屍體腐爛才被發現

台女在菲國遭綁架性侵獲救！　臉部辨識竟是「台灣詐欺通緝犯」

算命後吃神秘糖果！巴西女流鼻血嘔吐慘死　驗屍驚見「全身劇毒」

2寶媽整形救婚姻！36DDD美乳慘變畸形奶　傷口發臭「伸手可抓脊髓」

辛巴威金礦坑坍塌「至少6礦工死亡」！　尚有15人受困　

俄羅斯宣布徵召烏克蘭人當兵　烏4併吞州「首次納入徵兵範圍」

日本擬強制解散「統一教」！　10／12開審議會定生死

共和黨眾議員不挺自家法案　美政府幾確定10／1局部關門

爸不小心睡了「女兒男友」！　未來女婿竟是一夜情鮮肉

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

曾國城聞胡瓜緋聞「慈祥」勸退記者　婚禮遲到...他曝徐乃麟爆笑一舉

邱澤「大黃牙+稀疏眉」造型大突破　演智能障礙父「生娃遭勸退」超心疼

餐放到冷掉又嫌飲料不冰　面對奧客老闆展現高EQ

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

美學生口角衝突！師勸阻慘遭「飛椅K頭」倒地不起　超扯影片曝光

捨不得開冷氣！日本母女檔在家活活熱死　屍體腐爛才被發現

台女在菲國遭綁架性侵獲救！　臉部辨識竟是「台灣詐欺通緝犯」

算命後吃神秘糖果！巴西女流鼻血嘔吐慘死　驗屍驚見「全身劇毒」

2寶媽整形救婚姻！36DDD美乳慘變畸形奶　傷口發臭「伸手可抓脊髓」

辛巴威金礦坑坍塌「至少6礦工死亡」！　尚有15人受困　

俄羅斯宣布徵召烏克蘭人當兵　烏4併吞州「首次納入徵兵範圍」

日本擬強制解散「統一教」！　10／12開審議會定生死

共和黨眾議員不挺自家法案　美政府幾確定10／1局部關門

爸不小心睡了「女兒男友」！　未來女婿竟是一夜情鮮肉

偷埋廢棄物怪手駕駛被活埋　「全部跑光光」無良雇主、同事下場曝

林智勝送上祝福花籃　高國輝引退賽：球迷不要哭

國道7車追撞！駕駛下車查看　目擊母解開安全帶「撞出車外慘死」

日本砸錢建半導體供應鍊！台積電獲千億補助　美光增至400億

快訊／T1狀元郎林信寬率男籃3X3逆襲泰國　進軍8強將戰中國

快訊／陳思羽遭南韓新星申裕斌逆轉　無緣亞運桌球女單4強

快訊／中秋連假踏青出遊　澄清湖面驚見女性漂水上...明顯死亡

去年才看羅力高掛球鞋　高國輝決定引退不留戀

Joeman點閱掉半「和短影音盛行有關」遭質疑！　亮數據：長片巔峰已過

控前建管處公務員阻監督大直拆屋　陳怡君疑：基泰到底有多少門神

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

女被鬼前夫纏求救靈媒　結局讓她崩潰

紐約暴雨進入緊急狀態！全城泡水畫面曝光

給錯藥害死人　印度醫護怕爆集體逃跑

年收5千萬網紅堅持簡樸生活　「我只想安心睡覺」

俄無人機有西方零件　烏克蘭點名這7國

專家：西方製造武器「不適合」烏俄戰爭

媽全裸躺床幫男友擦乳液　她目睹崩潰

巴基斯坦2清真寺爆炸　57死60傷

更多熱門

相關新聞

白宮警告：塞爾維亞大軍集結科索沃邊境

白宮警告：塞爾維亞大軍集結科索沃邊境

美國白宮警告，塞爾維亞軍隊及裝甲部隊在科索沃邊境集結，規模前所未有，呼籲塞爾維亞立即撤軍。英國已經派軍增援北約駐科索沃維和部隊，拜登政府也正與盟國磋商，以確保北約部隊準備好面對威脅。

專家：西方製造武器「不適合」烏俄戰爭

專家：西方製造武器「不適合」烏俄戰爭

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

美政府停擺倒數！國防員工休假　影響軍事

美政府停擺倒數！國防員工休假　影響軍事

俄軍大規模砲擊！　烏克蘭東南部5死2傷

俄軍大規模砲擊！　烏克蘭東南部5死2傷

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭頓巴斯俄烏戰爭徵兵俄軍軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／明揚大火最後1名罹難者尋獲

徐嬌開第一槍開砲Lisa：物化女性！300萬人掀戰

學生跳陣頭一秒變乖！超美班導神到了

沈富雄預測2024藍白必合　結局是這組合勝選

OL在KTV喝醉　被同事帶進包廂廁所硬上

baby張嘉倪看Lisa瘋馬秀GG了！陸網怒砲

容易精神出軌的3星座！Top 1喜歡刺激

日氣象廳：颱風小犬可能「直撲台灣」

「跟公婆同住6年」簡嫚書回家見尷尬一幕

Lisa瘋馬秀「OL脫衣舞超猛橋段」曝！粉絲看完呆住

翁山上發現「肉型石」鑑定結果出爐

Lisa瘋馬秀18禁照片外流！微博、韓網全都看得到

男大生烤肉做1事　狂拉20次險休克

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

傅姓班長下半身遭埋　家屬靠項鍊眼鏡確認

更多

最夯影音

更多
天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮
有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面