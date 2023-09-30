俄羅斯宣布徵召烏克蘭人當兵　烏4併吞州「首次納入徵兵範圍」

▲俄羅斯軍隊宣布從烏克蘭被占領的4個地區徵召義務役入伍。圖為俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國防部29日宣布，從10月1日起將實施今年秋季的新一輪徵兵，預計徵召13萬人服義務役，且範圍首次包含烏克蘭被併吞的4個州份，不過俄軍官員表示，徵召入伍者將不會被派往烏克蘭作戰。俄塔社（TASS）報導稱，去年與今年前一波春季徵兵都不包含莫斯科宣布併吞的烏克蘭4個州。

根據美媒CNN報導，俄軍總參組織動員總局副局長齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，秋季徵兵自10月1日開始在俄羅斯聯邦所有組成主體中實施，義務役士兵們將於10月16日起離開集合點，役期與過去相同為12個月，但部分極北地區因氣候差異，當地公民將延遲至11月1日至12月31日徵召入伍。

不過，齊姆良斯基也表示，不會派遣徵召入伍者前往新的俄羅斯聯邦地區，包含（烏克蘭）頓內茨克、盧甘斯克人民共和國與赫爾松、札波羅熱州的部隊部署點，也不會參加特別軍事行動的任務。俄羅斯當局將俄烏戰爭稱呼為在烏克蘭的特別軍事行動。

報導指出，俄羅斯總統普丁2022年9月宣布併吞頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、札波羅熱4個烏克蘭州份，並進行俄方所謂的全民公投，但烏克蘭與西方國家普遍不承認選舉結果。另外，普丁8月簽署法令，自2024年1月起入伍年齡從原先的18到27歲，將提高上限至30歲，先前的另一項新法則禁止受徵召者出境。

莫斯科時報報導，俄羅斯在今年春季徵兵中徵召了14.7萬名男性。齊姆良斯基宣布秋季徵兵之際，正值外界加大猜測俄軍是否透過第二波動員來解決在烏克蘭兵力短缺的問題。莫斯科2022年9月頒布的「部分動員令」徵召約30萬名後備軍人，引發大批試圖逃避兵役的俄羅斯男性逃出境外。齊姆揚斯基29日表示，自願簽署合約入伍的俄羅斯人「顯著增加」。