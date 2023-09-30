英國團隊用「廢棄塑膠」製冰淇淋　背後契機曝光

▲英國研究團隊利用廢棄的塑膠材質抽取的成分，製作一款可供人類食用的冰淇淋。（示意圖，與本文無關／Pexels）

圖文／CTWANT

英國設計師埃萊奧諾拉奧托拉尼（Eleonora Ortolani），日前有感塑膠廢棄物不斷增加，就與專家、廚師合作，以其抽取的成分，製作一款可供人類食用，名為「Guilty Flavors」的冰淇淋，雖需廣泛測試才能上市，但在推出之後隨即引發話題。

綜合《路透社》報導，Guilty Flavors的成分，包含聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）提煉的香草醛。埃萊奧諾拉奧托拉尼透露，開發此物的契機自來塑膠廢棄物不斷增加，成功回收的比率卻是微乎其微，既然一些生物、菌種可使塑膠分解，「科學家正在積極朝此方向研究，那麼（我們）為什麼不也這麼做呢？」

儘管Guilty Flavors還需通過相關認證，確認無虞才能進入市場，但在此物推出之後，研究團隊隨即接到民眾抗議，「鼓勵人類吃下塑膠，是很不負責任的行為。」對此，愛丁堡大學的生物技術專家喬安娜斯代勒（Joanna Sdaler）表示，「外界也許有對Guilty Flavors存在誤解，一旦它通過所有的製作過程，就已不是塑膠。」

報導指出，香草醛就是促成香草香氣來源的分子，而在Guilty Flavors當中，製作團隊是以生物技術分解塑膠，再用得出的碳鍊做出，就和民眾平常吃到的相關產品幾乎一模一樣。

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