中國在南海設屏障被菲律賓移除！　總統：捍衛漁民生計

▲菲律賓總統小馬可仕。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓總統小馬可仕今天說，菲方移除中國設置在南海黃岩島的漂浮障礙物「不是尋釁滋事」，而是別無選擇。馬尼拉當局將繼續捍衛菲國漁民在其傳統漁場謀生的權利。

黃岩島是菲律賓主要漁場之一，菲國政府上週對漁民例行補給時，發現黃岩島出入口被中國設置的300公尺長漂浮障礙物阻擋住，據稱此舉是為阻止菲國漁民進入魚群較豐富的黃岩島淺灘捕魚。菲律賓海巡隊25日前往移除。

ABS-CBN新聞網報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天赴菲律賓南部民答那峨地區北蘇瑞高省（Surigao del Norte）出席活動時受訪，首次談及這起事件。

他表示：「就移除障礙物而言，我不覺得我們有其他選擇。」

小馬可仕說：「因為我們割斷障礙物後，我們的漁民能進去（黃岩島淺灘），捕到164噸魚。在短短一天之內。這就是如果我們的漁民無法進入（黃岩島淺灘）的損失。」

針對馬尼拉作法，中國外交部發言人汪文斌26日強硬表示：「奉勸菲方不要挑釁滋事。」27日又說：「菲方的所謂行動純屬自娛自樂的鬧劇。」

小馬可仕說：「那裡不應該有任何障礙物。我們不是尋釁滋事，但我們將繼續捍衛菲律賓、其海洋疆域，以及我們的漁民在他們數百年來捕魚的地區謀生的權利。」

他表示：「我們在避免（引發）麻煩，我們在避免口出惡言，但我們對菲律賓的國土防衛是堅實的。」

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國奪下黃岩島控制權。

另一方面，菲國海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天舉行記者會，向媒體展示菲方移除的中國設置障礙物。

菲國海巡隊25日派員割斷固定在錨上的繩子，使障礙物漂流而無法阻擋黃岩島出入口。

塔瑞耶拉說，菲方28日前往空中巡邏，發現菲方移除部分障礙物後，中國已拆除長達300公尺的浮動屏障其他部分。

他表示，菲方巡邏時發現3艘中國海警船駐守在黃岩島出入口，其中2艘位於黃岩島潟湖內，另一艘海警船在外圍巡邏。當時，中國海警向菲方巡邏機發出6次廣播宣示主權。

塔瑞耶拉說，現場另有一艘中國海上民兵船。2艘菲律賓漁船則在淺灘外捕魚。

他表示，接下來幾個月內，若中方再次設置障礙物，菲國海巡隊將「盡一切努力」把它移除。