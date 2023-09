紐約暴雨襲擊！全城泡水進入緊急狀態　地鐵、機場急關閉

記者崔子柔/綜合報導

紐約當地時間29日經歷暴雨,布魯克林區在短短3小時下了整個月的雨量,造成全城大淹水,州長侯可(Kathy Hochul)宣布進入緊急狀態,部分地鐵、拉瓜迪亞國際機場(LaGuardia Airport)緊急關閉。

紐約29日上午的暴雨襲擊三州地區(Tri-state area),美國國家氣象局發布洪水警報,降雨量高達177毫米,紐約市長亞當斯(Eric Adams)則預估,在當地時間30日結束前,恐怕還會再增203毫米的降雨量。

▲▼紐約暴雨大淹水,災情嚴重。(圖/路透)



布魯克林17條地鐵線暫停運作,天候狀況也造成航班大亂,拉瓜地亞機場、甘迺迪機場、紐瓦克機場都出線航班延誤,其中拉瓜地亞機場延誤56分中情況最嚴重,其航廈A已關閉。

X(前推特)上可見,紐約各地民眾PO出災情影片,布魯克林一輛公車完全泡水,座位上的乘客只好將腳抬起,地鐵站內部也在「下大雨」,完全陷入積水情況。

市區多處道路淹成河流,行駛的車輛都像在開船,積水嚴重的區域甚至出現漩渦。

????TRAVEL ADVISORY????issued by New York City emergency officials



-Flash flood warnings issued in Manhattan, Brooklyn, Queens and Long Island



-Subways- "only extremely limited" service available -MTA



-LaGuardia Airport -flooding cut off access to Terminal A pic.twitter.com/57VNAH8dsj