年收5千萬網紅堅持簡樸生活　心酸史曝「我只想安心睡覺」

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記者崔子柔／綜合報導

在TikTok上有高達370萬粉絲、經營醬料工廠有成的馬來西亞網紅凱魯阿明（Khairul Aming），每年賣醬料的營業額有750萬令吉（約5140萬台幣），但他仍堅持過著簡樸的生活，沒有豪宅也沒有名車，因為他曾經為了還債，連續工作整整五年，「我只想安心睡好覺」。

根據馬來西亞《星洲網》報導，凱魯阿明先前接受直播訪問時，被問到為什麼不提高生活品質，用賺來的錢過奢華的日子，他則回應，「越有錢會有越多慾望，如果收入增加同時支出也增加，那就會回到老樣子，到晚上睡不著覺，因為錢永遠不夠用」。

▲凱魯阿明在馬來西亞相當受歡迎。（圖／翻攝自instagram）



凱魯阿明指出，他曾經為了償還債務，連續工作整整5年，沒有一天睡好，經歷這段時期，他也學會不被物質綁架，只追求安穩，所以才一直維持簡樸的生活，他知道現在的存款能讓他沒有後顧之憂。

凱魯阿明沒有豪宅也沒有名車，有價值的資產就是他的工廠，他提到，他的責任就是工廠和員工們，目前他已將所有工廠的設備貸款還清。

凱魯阿明也笑著分享，他現在全身只有一個債務，就是替媽媽買的馬來西亞國產車，雖然他的能力當然能立刻付清，但還在貸款中。