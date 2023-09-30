　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

憂心政府關門　美股漲跌互見

▲▼美股,道瓊,華爾街。（圖／路透）

▲美股終場漲跌互見。（圖／路透）

文／中央社紐約29日綜合外電報導

美股早盤上漲，但因投資人憂心美國政府本週末可能關門，終場漲跌互見。台積電ADR漲0.57%、收86.90元。

道瓊工業指數終場下跌158.84點，或0.47%，收在33507.50點。

標準普爾500指數下跌11.65點，或0.27%，收在4288.05點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲18.04點，或0.14%，收在13219.32點。

費城半導體指數上漲13.303點，或0.39%，收在3434.294點。

 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「小犬颱風」對台灣有直接影響　專家曝2地區降雨顯著
快訊／小犬颱風生成！最新路徑「朝台灣前進」　下週三影響最大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年收5千萬網紅堅持簡樸生活　心酸史曝「我只想安心睡覺」

憂心政府關門　美股漲跌互見

女被「鬼前夫」勾勾纏…求救靈媒　結局讓她崩潰

巴基斯坦2清真寺「遭自殺炸彈攻擊」　至少57死60傷

美國民主黨資深參議員范士丹逝世　享耆壽90歲

男子胃痛2年！照X光醫生嚇壞　「60件雜物」全吞了

給錯藥害死17歲少女！　印度醫護怕爆「遺體丟門外」集體逃跑

媽「全裸躺床」幫未來女婿擦乳液　巴西女目睹崩潰：狗都拋棄我

菲律賓防長喊話「對抗惡霸中國」　接受CNN專訪：為生存而戰

西方製造武器「不適合」烏俄戰爭　專家：大量便宜武器才符合需求

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

邱澤「大黃牙+稀疏眉」造型大突破　演智能障礙父「生娃遭勸退」超心疼

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

Dara忘我甩頭…鄭容和跳魔性舞步　Key笑：當時上綜藝都像叢林XD

白虎在電梯「宣傳新歌」驚見SEVENTEEN！　DK興奮跟跳...圓佑滿臉困惑：蛤？XD

年收5千萬網紅堅持簡樸生活　心酸史曝「我只想安心睡覺」

憂心政府關門　美股漲跌互見

女被「鬼前夫」勾勾纏…求救靈媒　結局讓她崩潰

巴基斯坦2清真寺「遭自殺炸彈攻擊」　至少57死60傷

美國民主黨資深參議員范士丹逝世　享耆壽90歲

男子胃痛2年！照X光醫生嚇壞　「60件雜物」全吞了

給錯藥害死17歲少女！　印度醫護怕爆「遺體丟門外」集體逃跑

媽「全裸躺床」幫未來女婿擦乳液　巴西女目睹崩潰：狗都拋棄我

菲律賓防長喊話「對抗惡霸中國」　接受CNN專訪：為生存而戰

西方製造武器「不適合」烏俄戰爭　專家：大量便宜武器才符合需求

年收5千萬網紅堅持簡樸生活　心酸史曝「我只想安心睡覺」

「小犬」前身是怪颱！曾二度侵台重創南部　強襲菲釀160死

趙露思超會選包！CHANEL斜紋軟呢夢幻吸睛、愛馬仕奶油小包超可愛

「小犬颱風」對台灣有直接影響　專家曝2地區降雨顯著

美光台中廠爆主管霸凌　言語侮辱逼走20人！投訴HR也被擋下

潘懷宗／英國人工生殖子女對捐精、卵者資訊有“知”的權利

國道今14處地雷路段遍地開花　國5從白天塞到半夜「龜速13小時」

楊勇緯、連珍羚杭州亞運奪金返台　感謝外界做後盾

憂心政府關門　美股漲跌互見

大直25戶塌陷民宅　估明天拆除完工

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

國際熱門新聞

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度

給錯藥害死人　印度醫護怕爆集體逃跑

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

女被鬼前夫纏求救靈媒　結局讓她崩潰

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

巴基斯坦2清真寺爆炸　57死60傷

媽全裸躺床幫男友擦乳液　她目睹崩潰

俄無人機有西方零件　烏克蘭點名這7國

日公寓詭異公告　若遇「此人」勿抬頭看臉

印度15歲少女遭3男集體性侵「丟井棄屍」

男子胃痛2年！照X光醫生嚇壞　「60件雜物」全吞了

美國民主黨資深參議員范士丹逝

更多熱門

相關新聞

美債殖利率下滑　美股收高116點

美債殖利率下滑　美股收高116點

美國公債殖利率下滑，讓擔心利率的投資人得以緩解壓力，華爾街股市主要指數今天都收高。台積電ADR漲1.14%、收86.41元。

台積電漲2元至524　指數漲逾70點挑戰16400

台積電漲2元至524　指數漲逾70點挑戰16400

油價高漲美債殖利率波動　美股道瓊挫68點

油價高漲美債殖利率波動　美股道瓊挫68點

美國經濟堪慮　美股大跌近400點

美國經濟堪慮　美股大跌近400點

投資人憂美國政府恐關門　美股漲勢受限終場小升

投資人憂美國政府恐關門　美股漲勢受限終場小升

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

學生跳陣頭一秒變乖！超美班導神到了

新颱連假影響曝！1關鍵北偏恐直撲東部

翁山上發現「肉型石」鑑定結果出爐

Lisa瘋馬秀「OL脫衣舞超猛橋段」曝！粉絲看完呆住

做試管嬰兒搞錯精子　醫：你老婆外遇

超商設「烤肉專區」　上面擺滿成人用品

Lisa瘋馬秀18禁照片外流！微博、韓網全都看得到

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

王世堅中秋圖卡夠狂！網見藏頭詩笑翻

把中秋節改叫「台秋節」？　美國人疑惑

男大生烤肉做1事　狂拉20次險休克

年輕人GG了！主管「偏愛錄取1類人」　內行認證

10月「4生肖」吸金能力超強！　混亂中反大賺一筆

Lisa瘋馬秀「內衣竟是半透明」！Jisoo、Rosé台下羞遮眼

iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度

更多

最夯影音

更多
天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮
平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

平頭男剪車「狂轟10多槍」　名車駕駛中彈...槍手在逃

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

3男窄巷並排走騎士按喇叭　他追上開罵：我是行人！

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

Lisa瘋馬秀「脫到剩內衣丁字褲」！　粉曝「尺度不大」Jisoo、Rosé現身力挺

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

有哈味！烏秋為保護鳥巢狂巴頭　二哈滿臉問號：散個步錯了嗎...

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面