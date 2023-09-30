女被「鬼前夫」勾勾纏…求救靈媒　結局讓她崩潰

▲布洛卡德抱怨鬼前夫陰魂不散。（圖／翻攝自brocarde IG）



圖文／CTWANT

英國女歌手布洛卡德（Brocarde）2021年在巴黎塞納河畔邂逅「鬼前夫」愛德華多（Edwardo），並在去年萬聖節完成冥婚。未料，這段婚姻維持不到半年就結束，布洛卡德最近更抱怨對方時常變身到家裡騷擾，讓她不堪其擾。

據《每日星報》報導，布洛卡德自述當年在陰雨綿綿的塞納河畔旁撐傘漫步時，「撞到」維多利亞時代的士兵前夫、當時自稱法比安（Fabienne）的愛德華多，一人一鬼瞬間天雷勾動地火，當天就在女方住處發生「精神交流」。

▲布洛卡德和愛德華多去年萬聖夜在一座廢棄小教堂完婚。（圖／翻攝自brocarde IG）



但布洛卡德婚後發現愛德華多很容易忌妒或懷疑她出軌，因此形影不離甚至用「負面思想」折磨她，逼得布洛卡德在婚姻諮商未果後，決定離婚並一度考慮請驅魔師趕走鬼前夫。然而，愛德華多至今依然糾纏著她。

曾經會摘下玫瑰花撒在床上、用薩克斯風演奏〈Careless Whisper〉的愛德華多，「離婚後」卸下古老的軍裝，把自己扮得更加現代，甚至打扮成肯尼娃娃，把頭髮變成金色、穿著粉紅色西裝，用憔悴但銳利的眼神注視著前妻。

不過，布洛卡德不僅討厭愛德華多的變裝，更以「欺騙」稱呼對方行為，「這就是我希望他被驅魔的原因。有靈媒告訴我，我會永遠和愛德華多在一起，我無法接受」。她表示，現在仍帶著與死者聯繫的特殊天賦，尋找下個有肉有溫度，而不是冰冷半透明的新情人。

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