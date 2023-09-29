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巴基斯坦2清真寺「遭自殺炸彈攻擊」　至少57死60傷

▲巴基斯坦2清真寺自殺炸彈攻擊 至少57死60傷。（圖／路透社）

▲巴基斯坦2座清真寺29日遭自殺炸彈攻擊，至少57死60傷。（圖／路透社）

文／中央社

巴基斯坦警方和衛生官員表示，兩座清真寺29日遭遇自殺炸彈攻擊，導致參加紀念伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）誕辰活動的至少57人死亡、超過60人受傷。

媒體報導，目前沒有任何組織宣稱犯案，其中一起爆炸將數十人困在瓦礫堆下。由於激進分子攻擊激增，在明年1月大選之前，安全部隊面臨更高風險。

路透社報導，根據地方衛生官員拉希德（Abdul Rasheed），第一起爆炸發生在西南部俾路支省（Balochistan），造成52人死亡。

高階警官阿邁德（Munir Ahmed）表示，「炸彈客在麥地那清真寺（Madina Mosque）附近一輛警車不遠處引爆炸彈，當時民眾聚集清真寺展開節日遊行。」

▲巴基斯坦2清真寺自殺炸彈攻擊 至少57死60傷。（圖／路透社）

▲爆炸傷者被緊急送醫。（圖／路透社）

根據救援官員，第2起爆炸發生在毗鄰的西北部省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一座清真寺，奪走5條人命。巴基斯坦電視台Geo News報導，清真寺屋頂坍塌，約30至40人受困瓦礫下。

一名官員表示，這起攻擊包括兩次爆炸，一次在清真寺大門，另一次則在院區內。

漢古縣（Hangu）副縣長艾克巴（Fazal Akbar）表示：「一次爆炸發生在大門處，讓信徒們能夠離開清真寺，因此傷亡人數較低，這是不幸中的大幸。」

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