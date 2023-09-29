媽「全裸躺床」幫未來女婿擦乳液　巴西女目睹崩潰：狗都拋棄我

▲瑪利亞發現母親全裸在床上替她男友擦乳液而感到傻眼不已。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

巴西女網友瑪利亞（Maria Palhano）最近在TikTok上傳影片，抱怨她的母親和男友一起赤身裸體地躺在床上，母親甚至還為她男友擦乳液，而在網上引發熱議。

據當地媒體Metropoles報導，瑪利亞在影片抱怨道，她一進房門，就看見母親正在幫她的男友擦乳液，而赤裸著上半身的男友，則放鬆地在一旁滑手機。誇張的是，瑪利亞的母親當時也全身赤裸，只用一條棉被遮蓋著身體，讓她傻眼不已。

瑪利亞表示，母親與男友2人舉止緊密地在房內「坦誠相待」，本就讓她十分不高興，但更讓她憤怒的是，愛犬蓬蓬（Pompom）當時居然也和他們待在一起，讓她感覺全家只有她一個人「被冷落、不被疼愛」。

這段影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友注意。大家紛紛在留言警告瑪利亞要注意母親與男友怪異的舉止，「你不覺得你母親和男友都沒穿衣服真的很奇怪嗎？」、「我必須告訴你這不是正常的行為」、「我也有朋友的媽媽和男友舉止很親密，後來他們就出軌了」。

不過，瑪利亞卻絲毫不將網友們的勸告放在心上，還留言反擊道，「媽媽本來就不時會幫我男友擦乳液，請你們把腦中邪惡的想法去掉好嗎？我男友只愛我一個，而且我媽媽永遠不會這樣對我。」