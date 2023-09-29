　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本爆「2度密會」北韓勞動黨　就日人被綁事件協商

▲▼北韓26、27日連續兩天召開最高人民會議，金正恩發表演說，宣示發展核武的決心。（圖／路透）

▲據傳日本政府在東南亞密會北韓勞動黨高層。（圖／路透）

文／中央社

日本朝日新聞今天報導，不只一位日本與北韓關係消息人士透露，為解決北韓綁架日本人問題，日本政府相關人士今年3月跟5月兩度在東南亞秘密接觸北韓朝鮮勞動黨相關人士。

報導指出，日本首相岸田文雄認為可以推動創造與北韓領導人金正恩舉行領袖會談的適當環境，一度評估今年秋天派遣政府高層官員前往北韓平壤。

不過，相對於日本政府要求北韓早日釋放遭綁架日本人，北韓方面堅持「綁架問題已解決」的立場。再者，也隨著俄羅斯親近北韓等國際情勢發生變化，日本為促成與北韓進行領袖會談的談判目前陷入停滯狀態。

多位日本與北韓關係消息人士透露，日本與北韓今年3月及5月的秘密接觸地點，都選在東南亞一處主要都市進行。在雙方參加人數不多且非正式的會談中，日本與北韓針對彼此懸而未決事項進行廣泛意見交換。

據說北韓方面展現出與日方對話的積極態度。雙方針對北韓是否有日本人存在進行討論，雖然北韓方面沒有否認，但並未使用「綁架被害人」的用語。

幾位日本首相官邸相關人士接受朝日新聞記者採訪時，坦承日本與北韓間曾在今年春天有過秘密接觸。

有關當時接觸到的朝鮮勞動黨相關人士，日本政府方面從其熟知北韓內部情況，研判是與接近金正恩黨幹部有關的人物。

整個秘密接觸過程中的討論內容，都已向岸田與日本內閣官房長官松野博一進行報告。岸田為實現親訪北韓舉行領袖會談，一度評估要派遣日本政府高層官員前往平壤。

 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／「台灣蝶王」王冠閎200蝶摘銀　終結男泳25年獎牌荒
小吃店徵人「開1條件」當福利　過來人曝血淚：老闆是佛祖
快訊／「鏈球女王」余雅倩大雨中奮力一擲　首次亞運奪第4
超美班導IG神到了！學生跳陣頭「被她瞪一眼秒變乖」
快訊／《英雄聯盟》中華隊亞運奪銀牌　奮戰不敵大魔王韓國
快訊／羽球男團遭中國逆轉止步8強
金門又見「水獺慘死」今年第6次　解剖死因超離奇
做試管嬰兒「搞錯精子」生下別人的種　醫辯：你老婆外遇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子胃痛2年！照X光醫生嚇壞　「60件雜物」全吞了

給錯藥害死17歲少女！　印度醫護怕爆「遺體丟門外」集體逃跑

媽「全裸躺床」幫未來女婿擦乳液　巴西女目睹崩潰：狗都拋棄我

菲律賓防長喊話「對抗惡霸中國」　接受CNN專訪：為生存而戰

西方製造武器「不適合」烏俄戰爭　專家：大量便宜武器才符合需求

3男集體性侵「丟井棄屍」！　印度15歲少女陳屍地下15公尺深

衣服首飾神秘失蹤！她上網驚見「全在室友身上」　抓包還厚臉皮炫耀

日本爆「2度密會」北韓勞動黨　就日人被綁事件協商

化骨水外漏！　日工廠2工人慘遭「氫氟酸噴臉」恐毀容

做試管嬰兒「搞錯精子」生下別人的種　俄醫辯：你老婆外遇

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

遇陌生男求請吃飯秒答應　一句「晚餐有著落」好催淚

孩子生病沒工作...婦無助借錢　男暖掏500元：大家都不容易

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

43歲蔡依林「現在是滿好的年紀」　滿意現狀：不會羨慕18歲的自己

4男同步玩音樂遊戲街機　他創意用「洗衣機」模仿

李多慧頭披毛巾大走鐘！　女神變阿珠嬤搞怪應援XD

海豹遭虎鯨圍攻拚命逃竄　奮力跳上遊艇成功避難！

買到黑臭蛋北市男急蒐證　「怕被說假消息」腥味嚇人

男子胃痛2年！照X光醫生嚇壞　「60件雜物」全吞了

給錯藥害死17歲少女！　印度醫護怕爆「遺體丟門外」集體逃跑

媽「全裸躺床」幫未來女婿擦乳液　巴西女目睹崩潰：狗都拋棄我

菲律賓防長喊話「對抗惡霸中國」　接受CNN專訪：為生存而戰

西方製造武器「不適合」烏俄戰爭　專家：大量便宜武器才符合需求

3男集體性侵「丟井棄屍」！　印度15歲少女陳屍地下15公尺深

衣服首飾神秘失蹤！她上網驚見「全在室友身上」　抓包還厚臉皮炫耀

日本爆「2度密會」北韓勞動黨　就日人被綁事件協商

化骨水外漏！　日工廠2工人慘遭「氫氟酸噴臉」恐毀容

做試管嬰兒「搞錯精子」生下別人的種　俄醫辯：你老婆外遇

「台灣蝶王」王冠閎走出低潮　連3大賽創佳績還超越恩師

德保拉3局個人最短先發　江坤宇開轟兄弟落後6分逆轉勝味全

許聖梅怒揭新團隊假面！　「被罵機車還遭整」不忍了：教我要說謊

快訊／「台灣蝶王」王冠閎200蝶摘銀　終結亞運男泳25年獎牌荒

9月豪取4勝問鼎MVP　布雷克歡迎投他一票

心痛！星卉副業慘賠百萬「收掉經營17年婚紗店」　工作重心轉回演藝圈

嘉義市中秋連假交通管制措施　交流道進行入口匝道儀控管制

快訊／大樂透1億開獎了！　中秋加碼31組100萬快來搶

快訊／「鏈球女王」余雅倩大雨中奮力一擲　首次亞運差1公尺奪牌

柯佳嬿《想見你》再掀話題！素顏扮高中生無違和　「少女肌保養」公開

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

國際熱門新聞

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

演員張詠華爬山昏倒猝逝！

外送員坐飛機取餐　空姐傻眼

日「恐怖公告」禁入404房　真相曝光

俄無人機有西方零件　烏克蘭點名這7國

等1年繞地球飛6000圈　3太空人返回

iPhone 15 Pro燙到握不住！實測飆到44度

荷蘭鹿特丹爆連環槍擊案　傳已多人亡

媽全裸躺床幫男友擦乳液　她目睹崩潰

遭疑用性玩具作弊　西洋棋天才否認指控：靠實力

ChatGPT大升級！終於能上網了

日公寓詭異公告　若遇「此人」勿抬頭看臉

她超市買肉突當眾「吞吐肉棒」！畫面曝光

更多熱門

相關新聞

化骨水外漏！日2工人遭「氫氟酸噴臉」

化骨水外漏！日2工人遭「氫氟酸噴臉」

日本「大同特殊鋼」位於愛知縣名古屋市的工廠29日上午發生工安意外，廠內的「氫氟酸」因不明原因飛濺，2名工人臉部遭灼傷，送院搶救後雖有意識，但是傷勢情況不明，恐將毀容。

毒癮發作闖民宅砍人！日父子檔無辜遭刺

毒癮發作闖民宅砍人！日父子檔無辜遭刺

台灣客「走私3kg黃金」遭沖繩海關查獲

台灣客「走私3kg黃金」遭沖繩海關查獲

即／東京航空交管部「系統大當機」！羽田機場受影響

即／東京航空交管部「系統大當機」！羽田機場受影響

中國抵制攏係假？　陸客十一連假旅遊首選「仍是日本」

中國抵制攏係假？　陸客十一連假旅遊首選「仍是日本」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

Lisa瘋馬秀「OL脫衣舞超猛橋段」曝！粉絲看完呆住

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

中秋震撼彈！民眾黨：藍白要合比第三方民調　「輸的退選」

剛到台灣上課　陸生見「台人1態度」：永遠學不來

Lisa瘋馬秀18禁照片外流！微博、韓網全都看得到

結婚請吃麥當勞　新娘：大家都愛又便宜

威力彩9億一注獨得　獎落高雄市

曾莞婷真的脫了！「全身光溜溜」超猛無碼照PO網

今是土地公生日！命理師「4類人必拜」旺翻一整年

Lisa瘋馬秀「內衣竟是半透明」！Jisoo、Rosé台下羞遮眼

不良女警「賓利姊」起底！　男友早中晚不同人

全台每年16萬人得糖尿病！名醫教3招控糖

年輕人GG了！主管「偏愛錄取1類人」　內行認證

尪蹲廁所都「1小時以上」要求裝冷氣！網一看秒點頭

LINE宣布10／1日改名　與這項合併案有關

更多

最夯影音

更多
消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關

消防車進小巷做曲巷調頭　超狂駕駛技術2分鐘通關
天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

天后闆妹「兩天賺2億2」　孫協志在她面前認窮

遇陌生男求請吃飯秒答應　一句「晚餐有著落」好催淚

遇陌生男求請吃飯秒答應　一句「晚餐有著落」好催淚

孩子生病沒工作...婦無助借錢　男暖掏500元：大家都不容易

孩子生病沒工作...婦無助借錢　男暖掏500元：大家都不容易

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

雨天滑倒拖鞋卡小腿拔不出　男學生尷尬進派出所求救！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面