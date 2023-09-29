衣服首飾神秘失蹤！她上網驚見「全在室友身上」　抓包還厚臉皮炫耀

▲馬來西亞一名網友的衣物不翼而飛，不料最後竟在TikTok上發現被室友穿出去炫耀。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子近日在網上指控室友偷走了她的衣服和首飾後，毫無廉恥地將照片放上TikTok向大家炫耀，被踢爆後還厚臉皮辯稱衣物是親友偷走的，讓她憤怒不已。

據《星洲日報》報導，這名女子在社群媒體X（前稱推特）指出，她自開始合租生活後，衣服、首飾就常常不翼而飛，有時回到家中，更發現自己原本擺放整齊的衣物莫名散落一地，讓她百思不得其解。

儘管女子懷疑有人潛入了房間，但由於苦無證據，因此她始終無法查明「偷衣賊」的身份，直到某天在TikTok觀看影片時，發現室友在照片中穿著的，正是她遺失的衣物和手錶，才揭發室友的偷竊行為。

於是，女子急匆匆來到室友房間，結果真的在對方衣櫥內發現自己不見的衣服，於是她立刻聯絡室友一探究竟。令人震驚的是，室友第一時間對此矢口否認，後來更開始不接電話、不讀訊息，還在社群平台上封鎖女子。

氣炸的女網友隨即上門與室友對峙，質問對方是否要讓事情演變成刑事案，這時室友才終於肯給出回覆，聲稱女網友的衣服是親友到租屋處時偷走的，堅持自己並不知情。

然而，女網友發現室友TikTok上不止一組照片出現自己的衣服，於是在網上發文將室友所有惡行公諸於眾。女子後來表示，室友最後終於向她承認罪行，並承諾會公開向她道歉，做出相應賠償。